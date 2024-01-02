Ini Tips Membuat CV Beasiswa LPDP agar Lebih Menarik

JAKARTA - Ini tips membuat CV beasiswa LPDP agar lebih menarik. Isi Curriculum Vitae (CV) untuk beasiswa mirip dengan melamar kerja.

CV lebih menekankan pada informasi data diri yang berhubungan dengan pengalaman akademis dan penelitian, seperti publikasi dan presentasi yang dilakukan.

Dikutip dari laman Instagram LPDP pada Selasa, (2/1/2024), bagi calon pelamar kampus, kalian wajib memahami cara penulisan, bahasa, tujuan, dan struktur penulisannya agar tidak terjadi kesalahan.

Menggunakan bahasa yang digunakan pada membuat CV harus spesifik, menggunakan kalimat aktif, mengekpresikan diri kamu, lugas, berbasis fakta dan mudah dipahami oleh orang lain.

Biasanya kesalahan yang sering terjadi itu spelling dan gramar errors, melewatkan email dan nomor kontak, tidak menggunakan kalimat pasif, tidak terorganisasi dengan baik, terlalu panjang atau sulit dibaca, serta satu CV digunakan untuk semua.

Tulisan CV harus lebih konsisten, mudah dibaca, dan informasi yang ditulis dengan sesuai urutan, cantumkan lisensi, pencapaian penghargaan yang relevan dengan jurusan yang akan dilamar serta pastikan format anda diterjemahkan dengan benar jika dikonversi ke pdf.