HOME EDUKASI KAMPUS

6 Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Beasiswa LPDP 2024

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |17:35 WIB
6 Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Beasiswa LPDP 2024
6 Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi untuk Daftar Beasiswa LPDP 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 6 cara mendapatkan surat rekomendasi untuk daftar beasiswa LPDP 2024. Bagi para mahasiswa yang ingin mendaftarkan beasiswa dan mendapatkan surat rekomendasi LPDP 2024 wajib pahami beberapa cara. Simak informasinya.

Surat rekomendasi tidak hanya berfungsi untuk melengkapi syarat mendaftar beasiswa LPDP. Di dalam format surat rekomendasi berisi data yang diinput terdiri dari nama individu yang merekomendasikan instansi, jabatan, email, dan nomor hp yang aktif.

Dikutip dari laman resmi beasiswa LPDP, pada Selasa, (2/1/2024), setelah mengisi dan mendapatkan surat rekomendasi untuk mendaftarkan beasiswa LPDP 2024, biasanya akan ada proses seleksi beasiswa administrasi, bakat skolastik, dan subtansi.

Berikut 6 cara mendapatkan surat rekomendasi untuk daftar beasiswa LPDP 2024:

 

1. Identifikasi calon pemberi rekomendasi

Biasanya bisa dari dosen pembimbing, profesor, serta atasan di tempat kerja memiliki pengaruh dalam bidang yang relavan dengan program studi yang diambil.

2. Meminta izin

Setelah mendapatkan identifikasi calon pemberi rekomendasi, itu harus sopan dengan meminta izin mereka terlebih dahulu. Dan menjelaskan mengapa membutuhkan rekomendasi beasiswa LPDP.

3. Mempersiapkan Informasi yang dibutuhkan

Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada calon pemberi rekomendasi, seperti riwayat, pendidikan, pencapaian akademik, pengalaman kerja, dan lain-lain. Dapat memberikan informasi tentang program studi yang ingin dituju.

Topik Artikel :
mahasiswa beasiswa LPDP 2024 LPDP
