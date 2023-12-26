Ini Daftar Inovasi Buatan Ilmuwan yang Bakal Booming Tahun 2024

JAKARTA - Selain teknologi Artificial Intelligence (AI), ada sederet inovasi teknologi yang diprediksi bakal hype atau naik daun pada tahun 2024 nanti. Para ilmuwan atau peneliti berlomba untuk menciptakan berbagai inovasi yang bisa digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia.

Tren ini meliputi berbagai sektor, dari sektor digital, otomotif, hingga kesehatan. Lantas apa saja inovasi uang bakal hype di tahun 224 mendatang? Berikut paparannya, melansir BBC, Selasa (26/12/2023).

1. Artificial Intelligence (AI)

Di urutan pertama ada AI atau kecerdasan buatan. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru karena AI, khususnya AI generatif telah mencapai puncak popularitasnya di tahun 2022 lalu berkat ChatGPT.

Namun di tahun 2024 mendatang, AI generatif diprediksi akan semakin mainstream. Hal ini bisa dilihat dari pergerakan paling signifikan, ketika Alphabet, pemilik Google, mengungkap Gemini AI.

Kecerdasan buatan ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam produk Google, termasuk chatbot dan mesin pencarinya. Alphabet mengklaim Gemini mengungguli versi ChatGPT saat ini.

Dengan masuknya Alphabet ke sektor AI, semakin banyak kucuran dana yang digelontorkan investor di industri ini. Menurut PitchBook, di seluruh dunia, perusahaan modal ventura menggelontorkan $21,4 miliar untuk AI.

Jika dibandingkan tahun 2022, angkanya cukup jauh, di mana di tahun lalu hanya $5,1 miliar yang diinvestasikan. Itu artinya akan ada banyak lagi perusahaan rintisan yang bergerak di bidang AI.

2. Mobil listrik

Selain AI, mobil listrik juga akan semakin mainstream di tahun 2024 mendatang, terutama di wilayah Inggris. Pada kuartal pertama tahun 2024 ada 1 juta unit mobil listrik yang beredar di ruas jalan Inggris.

Inggris menjadi ladang subur bagi industri mobil listrik karena diberlakukannya mandat kendaraan tanpa emisi (ZEV). Mulai bulan Januari, seperlima kendaraan yang beredar di pasaran harus berbasis listrik.

Inggris menargetkan penggunaan mobil listrik akan mencapai 80% pada tahun 2030. Bukan tidak mungkin tren ini juga berkembang di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia yang pemerintahnya juga mendorong penggunaan mobil minim emisi tersebut.

3. Robot humanoid

Robot humanoid akan terlihat kegunaannya di tahun 2024, bukan hanya sekedar prototipe atau untuk hiburan semata. Di Tesla, mereka juga sedang sibuk mengembangkan robot humanoid Optimus yang diharapkan dapat membantu operasional pabrik.

Sebuah video yang dirilis awal bulan ini menunjukkan versi terbaru Optimus, lebih ringan dari mesin sebelumnya, dengan tangan baru dan ditenagai motor baru. Musk mengatakan Optimus bisa digunakan di pabrik pada 2024.

Selain Tesla, Amazon juga sedang menguji coba robot humanoid di gudangnya. Disebut Digit, robot tersebut dapat menggerakkan, menggenggam, dan menangani benda dengan cara yang mirip dengan manusia.

Sementara itu, di Kanada, Sanctuary AI telah melatih robotnya, yang disebut Phoenix, untuk melakukan tugas tertentu seperti mengemas tas. Diprediksi akan ada lebih banyak robot humanoid bermunculan di tahun 2024.