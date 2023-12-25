Fakta Baru Menyikat Gigi, Penelitian Kaitkan dengan Pencegahan Pneumonia

JAKARTA - Penelitian terbaru mengungkapkan menjaga kebersihan gigi dapat menghindarkan orang dari tertular pneumonia dan perawatan di rumah sakit. Penelitian itu berdasarkan analisis baru terhadap lebih dari 2.700 pasien, dengan lebih sedikit kasus infeksi paru-paru yang terkait dengan menyikat gigi setiap hari.

Dilansir dari Science Alert, Senin (25/12/2023), Selina Ehrenzeller dan Michael Klompas, dua ahli epidemiologi yang berspesialisasi dalam penyakit menular di Brigham and Women's Hospital di Boston, mengumpulkan data dari 15 uji klinis. Responden diteliti tentang frekuensi menyikat gigi berapa kali sehari, atau mencuci mulut dengan obat kumur antiseptik, penyeka, atau garam.

Membersihkan bagian putih mulut dapat menghentikan bakteri atau patogen lain masuk ke tenggorokan dan menyebabkan infeksi paru-paru seperti pneumonia. Ehrenzeller dan Klompas berusaha menjernihkan hal tersebut, dengan menganalisis data pada 2.786 pasien yang terlibat dalam salah satu dari 15 uji klinis dan menemukan bahwa tingkat pneumonia yang didapat di rumah sakit lebih rendah di antara pasien yang secara acak menyikat gigi setiap hari, dua kali atau lebih dalam sehari.

Pneumonia yang didapat di rumah sakit adalah infeksi paru-paru yang umum namun mematikan dan dapat membuat pasien yang sudah sakit menjadi lebih sakit. Dari penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, kejadiannya berkisar antara 1 dari 50 hingga 1 dari 200 pasien yang dirawat di rumah sakit.

Pasien kritis yang dirawat di rumah sakit mungkin sangat rentan terhadap infeksi, dan kemudian mendapati diri mereka berada di lingkungan yang penuh dengan bakteri super yang resisten terhadap obat. Secara keseluruhan, antara 5 dan 10 persen pasien di rumah sakit terkena infeksi selama mereka dirawat.

Rumah sakit berusaha keras untuk menghentikan penyebaran patogen. Namun memasukkan sikat gigi ke dalam perawatan pasien yang menggunakan ventilasi dan mendorong pasien lain untuk melakukan hal yang sama mungkin merupakan cara berbiaya rendah untuk meningkatkan kesehatan mulut dan mengurangi kasus pneumonia, menurut penelitian tersebut.

Meskipun perawatan mulut sering diberikan kepada pasien dalam bentuk antiseptik, mikroflora dapat bertahan, mungkin karena kemampuannya bersembunyi di biofilm. Gangguan fisik pada struktur ini tetap merupakan cara terbaik untuk menekan jumlah mikroba tersebut.

“Jarang sekali di dunia pengobatan pencegahan rumah sakit menemukan obat seperti ini yang efektif dan murah,” kata Klompas.

“Daripada menggunakan alat atau obat baru, penelitian kami menunjukkan bahwa sesuatu yang sederhana seperti menyikat gigi dapat membuat perbedaan besar,” katanya.