Ternyata Bicara dengan Orang yang Baru Dikenal Bisa Bikin Bahagia, Ini Kata Penelitian

JAKARTA – Biasanya, kita malas atau enggan bicara banyak dengan orang yang baru dikenal. Tapi ternyata, sebuah studi terbaru menemukan bahwa orang yang suka mengobrol dengan orang yang tidak mereka kenal cenderung merasa lebih bahagia. Mengapa demikian?

Dilansir dari Diabetes.co.uk, Senin (18/12/2023), mengucapkan salam kepada orang asing di pagi hari dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia sepanjang hari. Hal ini mendukung penemuan lain yang menyatakan orang yang sering menyapa orang asing yang ditemui cenderung lebih bahagia dibandingkan orang yang murung dan mengabaikan orang asing di jalan. Menurut para ahli, interaksi dengan orang asing ini dapat menimbulkan euforia karena dapat meningkatkan rasa memiliki seseorang.

Tim peneliti menemukan bahwa interaksi antar dua orang asing ini menimbulkan rasa nyaman. “Interaksi sesaat, menyapa dan berterima kasih, dapat meningkatkan kesejahteraan,” kata tim peneliti.

Selama penelitian, para ilmuwan menyelidiki tingkat kebahagiaan 60.000 orang dewasa, 40.000 di antaranya adalah warga Inggris. Setiap peserta melaporkan betapa bahagianya mereka dan seberapa sering mereka berinteraksi dengan orang asing. Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang selaras antara perasaan bahagia dan interaksi dengan orang asing ini. Peserta yang kerap berbincang sesaat dengan orang asing, cenderung merasa lebih bahagia dibandingkan dengan peserta yang mengabaikan orang yang mereka lalui di jalan.

