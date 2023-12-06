Penelitian Ungkap Jumlah Orang Bertangan Kidal di Dunia, Ini Kelebihan dan Kekurangannya

JAKARTA – Berapa jumlah orang kidal di dunia? Kidal merujuk pada individu yang memiliki kecenderungan atau kebiasaan menggunakan tangan kiri sebagai tangan dominan, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam kegiatan yang melibatkan keterampilan manual. Kebanyakan orang di dunia ini memiliki tangan kanan sebagai tangan dominan, sehingga orang kidal merupakan kelompok minoritas.

Dilansir dari Science Times, Kamis (7/12/2023) persentase orang kidal adalah sekitar 10%. Sisanya adalah orang yang tidak kidal, sementara sekitar 1% lainnya adalah orang yang memiliki dua tangan, yang berarti mereka tidak memiliki tangan yang dominan.

Apa yang membuat seseorang menjadi kidal masih belum jelas. Penelitian menunjukkan adanya interaksi yang rumit antara gen dan lingkungan. Namun, para ilmuwan tidak yakin bagaimana cara kerjanya. Orang yang lebih sering menggunakan tangan kiri daripada tangan kanan memiliki lebih banyak anggota keluarga yang kidal, meskipun tidak ada "gen kidal" yang telah diidentifikasi. Selain itu, orang kidal dan tidak kidal memiliki sirkuit otak yang berbeda, menurut penelitian.

Apa pun motivasi di balik ini, sains juga telah menemukan serangkaian karakteristik psikologis tertentu yang sering dimiliki oleh orang kidal. Selain kalah jumlah dengan orang kidal dengan rasio hampir sembilan banding satu, orang kidal juga tampaknya memiliki risiko lebih tinggi untuk beberapa masalah kesehatan.

Orang Kidal Berisiko Mengalami Berbagai Masalah Kesehatan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kidal menyumbang 20% dari probabilitas psikotik; namun, sebuah penelitian kecil baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal SAGE menunjukkan bahwa persentase ini mungkin jauh lebih besar. Para peneliti dari Universitas Yale di New Haven, Connecticut, dan University of Texas Southwestern Medical Center di Dallas mengevaluasi 107 pasien di klinik rawat jalan psikiatri. Sebelas persen dari mereka yang mengalami gangguan suasana hati, seperti gangguan bipolar atau depresi, adalah orang kidal, yang merupakan angka rata-rata. Namun, persentase kidal adalah 40% di antara individu dengan psikosis, seperti mereka yang menderita skizofrenia atau gangguan skizoafektif, yang secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata. Para ilmuwan berspekulasi bahwa lateralitas otak terlibat.

Penelitian lain menunjukkan bahwa orang kidal memiliki risiko lebih tinggi terkena disleksia, ADHD, dan beberapa masalah belajar dan suasana hati. Banyak ilmuwan berpikir bahwa fenomena ini ada hubungannya dengan bagaimana otak dibangun, meskipun mereka tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Bagian kiri dan kanan otak Anda terpisah satu sama lain.

Untuk keterampilan seperti fungsi bahasa, kebanyakan orang - baik kidal maupun tidak - mengandalkan belahan otak kiri. Namun, sekitar 30% dari mereka yang kidal tidak memiliki belahan otak yang dominan atau memiliki sebagian belahan otak yang bias. Beberapa orang kidal lebih rentan terhadap ketidakmampuan belajar dan penyakit otak karena, menurut pendapat para ilmuwan, memiliki satu belahan otak yang mendominasi jauh lebih efisien.