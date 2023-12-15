Daftar Prodi Tersulit di SNBP 2023 sebagai Acuan Daftar SNPMB 2024

JAKARTA – Daftar prodi tersulit di SNBP 2023 sebagai acuan daftar SNPMB 2024 penting untuk disimak. Sebentar lagi Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2024 akan segera dilaksanakanan. Untuk itu, mengetahui daftar prodi tersulit dan terketat pada seleksi di tahun sebelumnya menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan sebagai acuan untuk mendaftar SNPMB 2024 nanti.

Terdapat 3 jalur SNPMB untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri. Jika ingin melihat daftar program studi yang memiliki keketatan dalam hal pendaftaran prodi, maka kita akan mengacu pada data SNPB 2023 lalu. Persentase keketatan program studi sendiri dinilai berdasarkan perbandingan antara total jumlah pendaftar yang dibandingkan dengan total pendaftar yang diterima.

Melansir data dari Konferensi Pers Hasil Seleksi Jalur SNBP Tahun 2023 pada siaran langsung di YouTube SNPMB BPP pada Maret 2023 lalu, data pendaftar SNBP 2023 berada di angka 663.181 orang. Sedangkan orang yang diterima SNBP 2023 hanya menyentuh angka 143.805. Persentase antara pendaftar yang diterima dengan pendaftar yang mendaftar hanya sebesar 21,68%.

Terdapat beberapa program studi pada PTN tertentu yang menjadi favorit para calon mahasiswa untuk mendaftar. Hal tersebut yang menjadikan beberapa program studi ini menjadi program studi yang sulit untuk didapatkan karena akan bersaing dengan banyak pendaftar lainnya, dikutip Jumat (15/12/2023).

Melansir melalui sumber yang sama, ini adalah daftar 20 prodi terketat pada SNBP 2023.

1. Ilmu Komunikasi - Universitas Negeri Jakarta

· Keketatan di SNBP 2023: 0,90

2. Keperawatan - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

· Keketatan di SNBP 2023: 1,05

3. Manajemen - Universitas Pendidikan Indonesia

· Keketatan di SNBP 2023: 1,06

4. Gizi - Universitas Sumatera Indonesia

· Keketatan di SNBP 2023: 1,18

5. Ilmu Komunikasi - Universitas Pendidikan Indonesia

· Keketatan di SNBP 2023: 1,24

6. Kedokteran Gigi - Universitas Diponegoro

· Keketatan di SNBP 2023: 1,26

7. Manajemen - Universitas Negeri Jakarta

· Keketatan di SNBP 2023: 1,30

8. Gizi - Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

· Keketatan di SNBP 2023: 1,30

9. Ilmu Komunikasi - Universitas Padjadjaran

· Keketatan di SNBP 2023: 1,34

10. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) - Universitas Sriwijaya

· Keketatan di SNBP 2023: 1,37

11. Manajemen - Universitas Padjadjaran

· Keketatan di SNBP 2023: 1,37

12. Teknik Informatika - Universitas Padjadjaran

· Keketatan di SNBP 2023: 1,39

13. Farmasi - Universitas Nusa Cendana

· Keketatan di SNBP 2023: 1,42

14. Pendidikan Tata Boga - Universitas Indonesia

· Keketatan di SNBP 2023: 1,43