Apa Bedanya Jurusan DKV dan Desain Grafis?

JAKARTA - Apa bedanya jurusan DKV dan desain grafis? Sama-sama bergerak dibidang industri kreatif, masih banyak orang yang menganggap dua jurusan ini DKV dan Desain Grafis sebagai jurusan yang sama. Realitanya kedua jurusan ini bergerang di bidang yang berbeda dan mempelajari hal-hal yang juga berbeda.

Apa bedanya jurusan DKV dan Desain Grafis ? Berikut ulasannya dilansir dari laman resmi Binus, Jumat (15/12/2023).

DKV merupakan kepanjangan dari Desain Komunikasi Visual, jurusan ini secara spesifik mempelajari tentang konsep dari komunikasi visual dalam ungkapan yang kreatif. Walaupun masih meliputi desain grafis, namun DKV memiliki fokus yang lebih luas yang mencangkup media lain seperti fotografi, seni rupa, ilustrasi, dan media interaktif. Selain itu dalam penerapannya DKV juga banyak fokus ke elemen desain seperti warna, layout, dan gambar.

Sedangkan jurusan Desain Grafis, merupakan jurusan yang lebih fokus untuk mempelajari seni komunikatif yang berhubungan dengan industri, seni, dan proses dalam menghasilkan gambaran visual pada segala bentuk media. Dalam desain grafis biasanya akan menggabungkan desain berupa gambar, simbol, dan logo untuk situs web, iklan, dan pemasaran.

Beberapa perbedaan yang paling signifikan dari kedua jurusan tersebut dapat dilihat dari fokus pembelajaran, pendekatan, dan cakupan pembelajaran.

Jika jurusan DKV, fokus pembelajarannya lebih ke arah penggunaan media interaktif. Sedangkan desain grafis cenderung menggunakan media cetak dan digital dalam mengemas karyanya.

Selain itu jika jurusan DKV, mahasiswa biasanya dituntut untuk dapat membuat sebuah karya dengan desain 3D dan animasi. Jika jurusan desain grafis, mahasiswanya hanya dituntut untuk dapat membuat desain 2D.

Kemudian perbedaan kedua, dapat dilihat dari pendekatan masing-masing jurusan. Pendekatan jurusan DKV, mengarah pada pemahaman konteks komunikasi visual, strategi komunikasi, dan interaksi antara pesan dan audiens. Untuk itu perlu analisis komunikasi, teori desain dan riset pengguna. Jika jurusan desain grafis, menggunakan pendekatan yang lebih fokus pada nilai estetika, teknis, dan keterampilan desain yang menarik.

Dan perbedaan ketiga yaitu pada cakupan pembelajaran. Jika DKV biasanya akan mempelajari teori komunikasi, desain identitas merek, desain editorialm desain web, animasi, ilustrasi, dan penggunaan teknologi terkini dalam desain.