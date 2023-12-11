Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Anak IPS Ingin Masuk Jurusan Teknik, Ini 6 Pilihannya

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:10 WIB
Anak IPS Ingin Masuk Jurusan Teknik, Ini 6 Pilihannya
Jurusan teknik untuk anak IPS (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa jurusan kuliah memiliki syarat terbatas asal-usul sekolah dan jurusan yang dipelajari selama SMA. Contohnya beberapa jurusan di rumpun sains dan teknologi tidak memperbolehkan anak IPS untuk mendaftar. Tetapi, apakah ada jurusan Saintek di perguruan tinggi yang memperbolehkan anak IPS masuk?

Ada jurusan di rumpun sains dan teknologi yang memperbolehkan anak IPS masuk. Biasanya jurusan tersebut di bidang Teknik, sebab dunia teknik memberi peluang yang tak terbatas.

Mengutip lama Institut Teknologi Indonesia, Selasa (12/12/2023), beberapa mata pelajaran di IPS juga berguna untuk belajar ilmu Teknik. Biasanya perguruan tinggi swasta membuka dengan lebar anak IPS yang ingin berkuliah di bidang Teknik. Berikut ini, Okezone telah merangkum 6 jurusan Teknik yang memperbolehkan anak IPS untuk mendaftar. Biasanya ada beberapa bidang ilmu berkaitan yang dipelajari selama SMA.

Pilihan Jurusan Teknik Anak IPS

1. Arsitektur

 

Ilmu Arsitektur merupakan salah satu rumpun ilmu teknik yang berfokus pada pembuatan bangunan dan hunian. Calon mahasiswa yang berasal dari jurusan IPS diperbolehkan masuk ke jurusan ini sebab pelajaran Geografi, Matematika, dan Sosiologi yang dipelajari semasa SMA sangat berguna dalam pekerjaan Arsitek.

 BACA JUGA:

2. Teknik Industri

Jurusan ini juga memperbolehkan anak IPS untuk mendaftar. Teknik Industri mempelajari Matematika dan beberapa ilmu pengendalian sumber daya manusia seperti Sosiologi, Ekonomi, dan Akuntansi. Mata pelajaran tersebut juga dipelajari di SMA sehingga anak IPS bisa mengikuti perkuliahan.

3. Teknik Informatika

Jurusan Teknik Informatika yang identik dengan coding ternyata juga bisa dimasuki oleh anak IPS, lho. Meski mayoritas mempelajari hitung-hitungan, beberapa ilmu sosial yang terpakai dalam penerapan bidang informatika contohnya Ilmu Sosiologi, Ekonomi, dan Hukum untuk melakukan analisis.

4. Teknik Sipil

Jangan sangka hanya anak IPA yang boleh kuliah di Teknik Sipil, ternyata anak IPS juga diperbolehkan. Beberapa ilmu yang dipelajari di SMA IPS juga berguna untuk penerapan ilmu Teknik Sipil. Manajemen bisnis dan keuangan dari mata pelajaran Ekonomi akan

membantu merencanakan sebuah proyek dengan lebih efisien sesuai batasan budget. Kemudian untuk berkomunikasi dengan warga setempat selama pembangunan, ilmu

Sosiologi yang pernah dipelajari juga sangat bermanfaat.

