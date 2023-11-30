Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Jurusan Kuliah Terbaik Paling Menjanjikan di Masa Depan, Gampang Dapat Kerja

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |11:04 WIB
10 Jurusan Kuliah Terbaik Paling Menjanjikan di Masa Depan, Gampang Dapat Kerja
Ini pilihan jurusan kuliah paling menjanjikan di masa depan (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Sejumlah jurusan kuliah seolah menjadi tiket masuk menuju dunia industri. Sejumlah perusahaan memiliki kriteria tertentu dalam merekrut pegawai. Kira-kira kamu mau pilih jurusan apa?

Dilansir dari Best College Views, Kamis (30/11/2023), ada sejumlah jurusan kuliah yang paling menjanjikan di masa depan. Hal itu karena jurusan kuliah itu paling banyak dicari oleh perusahaan atau industri. Apa saja?

 BACA JUGA:

Jurusan Paling Menjanjikan di Masa Depan

 

1. Keperawatan

Seiring bertambahnya usia generasi Baby Boomer, profesi kesehatan adalah pilihan yang paling tepat untuk jurusan yang banyak diminati. Berdasarkan Data Statistik Tenaga Kerja AS, memproyeksikan tingkat pertumbuhan sebesar 45% untuk lowongan praktisi perawat antara tahun 2022 dan 2032.

Mendapatkan gelar dalam bidang keperawatan dapat menyiapkan seseorang untuk berkarier sebagai perawat terdaftar, praktisi perawat, atau perawat anestesi.

2. Ilmu Data

Di era Big Data, tidak mengherankan jika ilmu data menduduki peringkat tinggi dalam daftar kami. Ilmu data akan menjadi pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat ketiga dalam dekade mendatang, dengan tingkat pertumbuhan yang mengejutkan sebesar 35%. Tergantung pada sekolahnya, kamu mungkin dapat mengejar gelar sarjana dalam ilmu data atau gelar ilmu komputer dengan konsentrasi ilmu data.

3. Keamanan Informasi

Dengan semakin banyaknya data yang beralih ke digital, tidak mengherankan jika memproyeksikan tingkat pertumbuhan analis keamanan informasi sebesar 32% dalam 10 tahun ke depan. Mengambil jurusan ilmu komputer dengan konsentrasi pada keamanan siber atau keamanan informasi akan mempersiapkan kamu untuk berkarier sebagai analis keamanan, insinyur keamanan, atau bahkan spesialis kecerdasan buatan.

gelar biologi dapat mengatur kamu untuk melamar sekolah pascasarjana untuk menjadi dokter, ahli bedah, atau administrator layanan kesehatan. Gelar yang terkait dengan profesi kesehatan mengalami pertumbuhan lebih besar dalam 10 tahun terakhir dibandingkan jurusan lainnya, menurut NCES, dan gelar dalam ilmu biologi dan biomedis juga mengalami peningkatan.

 

4. Biostatistik dan Bioinformatika

Mulai dari data layanan kesehatan digital hingga teknologi wearable dan perangkat biomedis, selalu ada data biometrik yang sensitif dan kompleks yang memerlukan analisis. Jurusan pascasarjana ini mungkin semakin diminati seiring dengan konvergensi big data dan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan berteknologi tinggi seiring bertambahnya usia penduduk AS.

5. Teknik Lingkungan

Teknik lingkungan mungkin merupakan salah satu gelar terbaik untuk masa depan karena kita menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perubahan iklim.

Ketika infrastruktur energi alternatif, praktik pembangunan berkelanjutan, dan teknologi penangkapan karbon mulai berkembang, para insinyur dengan spesialisasi ini harus menemukan banyak peluang untuk menerapkan keahlian mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement