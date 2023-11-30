10 Jurusan Kuliah Terbaik Paling Menjanjikan di Masa Depan, Gampang Dapat Kerja

JAKARTA - Sejumlah jurusan kuliah seolah menjadi tiket masuk menuju dunia industri. Sejumlah perusahaan memiliki kriteria tertentu dalam merekrut pegawai. Kira-kira kamu mau pilih jurusan apa?

Dilansir dari Best College Views, Kamis (30/11/2023), ada sejumlah jurusan kuliah yang paling menjanjikan di masa depan. Hal itu karena jurusan kuliah itu paling banyak dicari oleh perusahaan atau industri. Apa saja?

Jurusan Paling Menjanjikan di Masa Depan

1. Keperawatan

Seiring bertambahnya usia generasi Baby Boomer, profesi kesehatan adalah pilihan yang paling tepat untuk jurusan yang banyak diminati. Berdasarkan Data Statistik Tenaga Kerja AS, memproyeksikan tingkat pertumbuhan sebesar 45% untuk lowongan praktisi perawat antara tahun 2022 dan 2032.

Mendapatkan gelar dalam bidang keperawatan dapat menyiapkan seseorang untuk berkarier sebagai perawat terdaftar, praktisi perawat, atau perawat anestesi.

2. Ilmu Data

Di era Big Data, tidak mengherankan jika ilmu data menduduki peringkat tinggi dalam daftar kami. Ilmu data akan menjadi pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat ketiga dalam dekade mendatang, dengan tingkat pertumbuhan yang mengejutkan sebesar 35%. Tergantung pada sekolahnya, kamu mungkin dapat mengejar gelar sarjana dalam ilmu data atau gelar ilmu komputer dengan konsentrasi ilmu data.

3. Keamanan Informasi

Dengan semakin banyaknya data yang beralih ke digital, tidak mengherankan jika memproyeksikan tingkat pertumbuhan analis keamanan informasi sebesar 32% dalam 10 tahun ke depan. Mengambil jurusan ilmu komputer dengan konsentrasi pada keamanan siber atau keamanan informasi akan mempersiapkan kamu untuk berkarier sebagai analis keamanan, insinyur keamanan, atau bahkan spesialis kecerdasan buatan.

gelar biologi dapat mengatur kamu untuk melamar sekolah pascasarjana untuk menjadi dokter, ahli bedah, atau administrator layanan kesehatan. Gelar yang terkait dengan profesi kesehatan mengalami pertumbuhan lebih besar dalam 10 tahun terakhir dibandingkan jurusan lainnya, menurut NCES, dan gelar dalam ilmu biologi dan biomedis juga mengalami peningkatan.

4. Biostatistik dan Bioinformatika

Mulai dari data layanan kesehatan digital hingga teknologi wearable dan perangkat biomedis, selalu ada data biometrik yang sensitif dan kompleks yang memerlukan analisis. Jurusan pascasarjana ini mungkin semakin diminati seiring dengan konvergensi big data dan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan berteknologi tinggi seiring bertambahnya usia penduduk AS.

5. Teknik Lingkungan

Teknik lingkungan mungkin merupakan salah satu gelar terbaik untuk masa depan karena kita menghadapi tantangan yang semakin besar akibat perubahan iklim.

Ketika infrastruktur energi alternatif, praktik pembangunan berkelanjutan, dan teknologi penangkapan karbon mulai berkembang, para insinyur dengan spesialisasi ini harus menemukan banyak peluang untuk menerapkan keahlian mereka.