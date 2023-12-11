Jokowi: Pendidikan Harus Sesuai dengan Kebutuhan Masa Depan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar talenta-talenta muda untuk berani untuk menemukan inovasi dalam rangka menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat, terutama disrupsi teknologi.

“Perubahan dunia sekarang ini sangat sangat cepat sekali, disrupsi teknologi juga sangat cepat sekali. Oleh sebab itu, kita harus berani untuk berinovasi menemukan cara-cara baru yang lebih efektif dalam hal apapun dalam mengembangkan talenta-talenta muda kita,” ungkap Jokowi dalam sambutannya pada pada Pembukaan Vokasifest dan Festival Kampus Merdeka ke-3, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Jokowi mendorong agar terus dipersiapkan talenta masa depan yang punya skill. Khususnya siswa sekolah sudah harus bisa menemukan inovasi dan memanfaatkan peluang dunia kerja.

“Dan yang penting menurut saya penyiapan future talent, penyiapan future skill betul-betul sekarang ini jauh lebih konkrit,” kata Jokowi.

“Karena memang pendidikan kita harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, harus memecahkan masalah. Harus juga bisa memanfaatkan peluang, memanfaatkan opportunity yang ada,” tambahnya.