Ilmuwan Serukan Alarm Krisis Iklim Berlangsung hingga 5.000 Tahun Mendatang

JAKARTA - Seorang Ilmuwan peraih Nobel, Paul Crutzen menyebutkan krisis iklim akan terus terjadi ribuan tahun ke depan hingga menimbulkan sebuah zaman baru. Zaman Anthropocene kini sedang jadi pembicaraan para ilmuwan, zaman apakah itu?

Dikutip dari Science Alert, Sabtu (9/12/2023), akan ada Anthropocene,sebuah zaman geologis baru yang diusulkan yang mewakili Bumi yang diubah oleh dampak industri manusia.

Pada bulan Februari 2000, Paul Crutzen tampil untuk berbicara di Program Geosfer-Biosfer Internasional di Meksiko. Dan ketika dia berbicara, orang-orang memperhatikannya. Ia merupakan salah satu ilmuwan yang paling banyak dikutip di dunia, peraih Nobel yang menangani permasalahan berskala besar – lubang ozon, dampak musim dingin nuklir.

Maka tidak mengherankan jika sebuah kata improvisasinya bertahan dan menyebar luas: ini adalah Anthropocene, sebuah zaman geologis baru yang diusulkan, yang mewakili Bumi yang diubah oleh dampak industri manusia.

Gagasan tentang zaman geologis yang benar-benar baru dan diciptakan oleh manusia merupakan skenario yang serius sebagai konteks KTT iklim PBB saat ini, COP28. Dampak dari keputusan-keputusan yang dibuat pada konferensi-konferensi ini dan konferensi-konferensi serupa lainnya akan dirasakan tidak hanya melampaui kehidupan kita sendiri dan anak-anak kita, namun mungkin juga melampaui kehidupan masyarakat manusia yang kita kenal.

Anthropocene sekarang sedang populer, namun ketika Crutzen pertama kali berbicara, hal ini masih merupakan sebuah dugaan baru. Untuk mendukung gagasan barunya, Crutzen mengutip banyak gejala yang terjadi di planet ini: penggundulan hutan secara besar-besaran, menjamurnya bendungan di sungai-sungai besar di dunia, penangkapan ikan yang berlebihan, siklus nitrogen di planet ini yang kewalahan karena penggunaan pupuk, dan peningkatan pesat gas rumah kaca.

Mengenai perubahan iklim itu sendiri, lonceng peringatan sudah berbunyi. Suhu rata-rata permukaan global telah meningkat sekitar setengah derajat sejak pertengahan abad ke-20. Namun, jumlah tersebut masih dalam batas normal untuk fase interglasial pada zaman es. Di antara banyak permasalahan yang muncul, iklim tampaknya merupakan masalah masa depan.

Dua dekade lebih berlalu, masa depan telah tiba. Pada tahun 2022, suhu global telah naik setengah derajat lagi, dan sembilan tahun terakhir ini merupakan suhu terpanas sejak pencatatan dimulai. Dan pada tahun 2023, rekor iklim tidak hanya dipecahkan, tapi juga dihancurkan.

Pada bulan September, sudah terjadi 38 hari ketika suhu rata-rata global melampaui suhu pra-industri sebesar 1,5°C, batas aman pemanasan yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dalam perjanjian Paris. Pada tahun-tahun sebelumnya hal ini jarang terjadi, dan sebelum tahun 2000 pencapaian ini belum pernah tercatat.

Dengan lonjakan suhu ini terjadilah gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir yang memecahkan rekor, yang diperburuk oleh tindakan manusia setempat lainnya. Iklim telah menjadi pusat perhatian di Bumi Antroposen.

Mengapa suhu meningkat? Salah satu penyebabnya adalah peningkatan gas rumah kaca yang tidak dapat dielakkan, karena bahan bakar fosil terus mendominasi penggunaan energi manusia. Ketika Crutzen berbicara di Meksiko, tingkat karbon dioksida di atmosfer sekitar 370 bagian per juta (ppm), naik dari 280 ppm pada masa pra-industri. Saat ini kadarnya sekitar 420 ppm, dan meningkat sekitar 2 ppm per tahun.

Pemanasan ini sebagian disebabkan oleh kondisi langit yang lebih bersih dalam beberapa tahun terakhir, baik di darat maupun di laut, berkat peraturan baru yang menghapuskan pembangkit listrik tua dan bahan bakar kotor yang kaya akan sulfur. Ketika kabut asap industri hilang, lebih banyak energi matahari yang menembus atmosfer dan mendarat, dan pemanasan global pun mulai terjadi.

Salah satu penyebabnya adalah cermin yang memantulkan panas di planet kita menyusut karena es laut mencair, awalnya di Kutub Utara, dan dalam dua tahun terakhir, secara drastis juga di sekitar Antartika. Dan masukan mengenai perubahan iklim tampaknya juga mulai berpengaruh. Peningkatan tajam gas metana di atmosfer – yang merupakan gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida – sejak tahun 2006 nampaknya disebabkan oleh peningkatan vegetasi yang membusuk di lahan basah tropis di tengah pemanasan global.