Ini Gelar Akademik Lulusan Teknik, Bangga saat Lulus dengan Peluang Karier Cerah

JAKARTA – Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan persyaratan khusus seperti gelar akademik pada setiap pelamar pekerjaan. Jurusan teknik sebagai salah satu jurusan yang paling banyak diminati di dunia pekerjaan. Lantas, apa gelar akademik bagi para lulusan jurusan teknik? Berikut Informasinya.

Dunia pekerjaan saat ini memerlukan banyak orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang pekerjaan mereka. Tetapi dari pada itu, perusahaan butuh sebuah jaminan bahwa orang yang melamar memiliki kompetensi tersebut.

Salah satu hal yang dapat menjadi “jaminan” orang tersebut terkualifikasi adalah dengan menyelesaikan perkuliahan dan mempunyai gelar.

Secara umum, mayoritas lulusan jurusan fakultas Teknik seperti Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Industri akan mempunyai gelar sarjana teknik atau S.T.

Tetapi ada jurusan Teknik seperti Teknik Informatika yang mempunyai gelar sarjana komputer atau S.Kom untuk para lulusannya. Sebagai salah satu jurusan yang paling banyak dicari, jurusan Teknik menawarkan prospek kerja yang menjanjikan.

Seperti contohnya, lulusan Teknik Mesin yang dapat bekerja sebagai seorang teknisi pemeliharaan mesin, teknisi struktural, konsultan mekanik, dan lain-lain. Lainnya, pemegang gelar S.Kom atau seorang sarjana komputer

dapat memiliki pekerjaan sebagai pengembang perangkat lunak, pembuat program, pengembang sistem web, dan sebagainya.

Jurusan ini juga menjadi favorit banyak orang karena bidang pekerjaan mereka yang juga turut menawarkan gaji yang besar. Sebagai acuan, melansir Field Engineer, Jumat (8/12/2023), gaji pokok rata-rata yang bisa didapatkan seorang insinyur komputer di Amerika bahkan sampai menyentuh angka USD109,420 atau sekitar Rp1,7 miliar.