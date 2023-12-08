Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Gelar Akademik Lulusan Teknik, Bangga saat Lulus dengan Peluang Karier Cerah

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |11:30 WIB
Ini Gelar Akademik Lulusan Teknik, Bangga saat Lulus dengan Peluang Karier Cerah
Ini gelar akademik jurusan teknik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini banyak perusahaan yang membutuhkan persyaratan khusus seperti gelar akademik pada setiap pelamar pekerjaan. Jurusan teknik sebagai salah satu jurusan yang paling banyak diminati di dunia pekerjaan. Lantas, apa gelar akademik bagi para lulusan jurusan teknik? Berikut Informasinya.

Dunia pekerjaan saat ini memerlukan banyak orang yang memiliki kompetensi dalam setiap bidang pekerjaan mereka. Tetapi dari pada itu, perusahaan butuh sebuah jaminan bahwa orang yang melamar memiliki kompetensi tersebut. 

 BACA JUGA:

Salah satu hal yang dapat menjadi “jaminan” orang tersebut terkualifikasi adalah dengan menyelesaikan perkuliahan dan mempunyai gelar.

Secara umum, mayoritas lulusan jurusan fakultas Teknik seperti Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, dan Teknik Industri akan mempunyai gelar sarjana teknik atau S.T.

Tetapi ada jurusan Teknik seperti Teknik Informatika yang mempunyai gelar sarjana komputer atau S.Kom untuk para lulusannya. Sebagai salah satu jurusan yang paling banyak dicari, jurusan Teknik menawarkan prospek kerja yang menjanjikan. 

 BACA JUGA:

Seperti contohnya, lulusan Teknik Mesin yang dapat bekerja sebagai seorang teknisi pemeliharaan mesin, teknisi struktural, konsultan mekanik, dan lain-lain. Lainnya, pemegang gelar S.Kom atau seorang sarjana komputer

dapat memiliki pekerjaan sebagai pengembang perangkat lunak, pembuat program, pengembang sistem web, dan sebagainya.

Jurusan ini juga menjadi favorit banyak orang karena bidang pekerjaan mereka yang juga turut menawarkan gaji yang besar. Sebagai acuan, melansir Field Engineer, Jumat (8/12/2023), gaji pokok rata-rata yang bisa didapatkan seorang insinyur komputer di Amerika bahkan sampai menyentuh angka USD109,420 atau sekitar Rp1,7 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947090/10-jurusan-kuliah-ini-punya-prospek-kerja-menjanjikan-dengan-gaji-tinggi-untuk-wanita-jV8xW1fZ9y.jpg
10 Jurusan Kuliah Ini Punya Prospek Kerja Menjanjikan dengan Gaji Tinggi untuk Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/65/2945169/3-ciri-khas-anak-teknik-yang-dikenal-keren-dan-populer-oOR5Z8oDQH.jpg
3 Ciri Khas Anak Teknik yang Dikenal Keren dan Populer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/65/2943770/lulus-kuliah-dan-ingin-bekerja-di-bidang-transportasi-logistik-perempuan-juga-bisa-Iw8I4k5lph.jpg
Lulus Kuliah dan Ingin Bekerja di Bidang Transportasi Logistik, Perempuan Juga Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/65/2942492/d3-teknik-industri-ada-di-mana-saja-cek-10-kampus-ini-Re16GuTOov.jpg
D3 Teknik Industri Ada di Mana Saja? Cek 10 Kampus Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942308/bingung-pilih-jurusan-kuliah-ini-daftar-prodi-favorit-termasuk-teknik-njwLk8Xbni.jpg
Bingung Pilih Jurusan Kuliah? Ini Daftar Prodi Favorit Termasuk Teknik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2942161/apa-perbedaan-jurusan-arsitek-dan-desain-interior-jK5vUqXzny.jpg
Apa Perbedaan Jurusan Arsitek dan Desain Interior?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement