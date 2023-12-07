Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Jurus SMA Taruna Nusantara Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar

Richard Ariyanto , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:29 WIB
Ini Jurus SMA Taruna Nusantara Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar
SMA Taruna Nusantara punya kiat mencegah judi online (Foto: Instagram Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia darurat judi online. Para pelajar terjerat judi online dan seringkali berbohong kepada orangtuanya. SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah

Laporan BBC Indonesia, Kamis (7/12/2023) menyebutkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut sejak 2018 hingga 10 Mei 2022 sudah memutus akses 499.645 konten perjudian di berbagai platform digital. Tapi pemberantasan judi online ini tak kunjung selesai, alasannya situs atau aplikasi judi online selalu bermunculan lagi dengan nama yang berbeda, meskipun aksesnya telah diputus.

Sebagai pencegahan, SMA Taruna Nusantara bekerjasama dengan Komite Sekolah melakukan upaya prevensi untuk menyadarkan siswa agar tidak menyukai dan terlibat dalam judi dan pinjaman online. Upaya prevensi ini dilakukan melalui Seminar Pencegahan Judi dan Pinjaman "Online" Rabu, 6 Desember 2023 di Balairung SMA Taruna Nusantara.

 BACA JUGA:

Pentingnya upaya prevensi itu disampaikan oleh Kepala SMA Taruna Nusantara Mayjen TNI Purn. Tono Suratman dan juga Pengurus Komite Sekolah Riauwan Hariyoso dalam sambutan pembukaan seminar "Bahaya Judi dan Pinjaman Online".

Halaman:
1 2
