Apakah SMA Taruna Nusantara Menerima Siswa Pindahan?

JAKARTA- Masih banyak masyarakat yang penasaran apakah SMA Taruna Nusantara menerima siswa pindahan? Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut, simak informasi lengkapnya berikut ini.

BACA JUGA:

SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Indonesia yang kerap menjadi incaran siswa SMP. Sekolah yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini dikelola oleh Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) dan berada di bawah naungan Yayasan Pengembang Sumber Daya Pertahanan (YPSDP).

Setiap tahunnya, SMA Taruna Nusantara selalu membuka pendaftaran bagi calon siswa baru. Namun, dilansir dari laman resmi tarunanusantara.sch.id, sekolah tersebut tidak menerima siswa pindahan.

Kendati demikian, Anda masih tetap bisa mendaftar di SMA Taruna Nusantara sepanjang usia belum mencapai 17 tahun pada 1 Juli 2023 mendatang. Namun, apabila Anda dinyatakan lulus maka harus mengulang dari Kelas X.

Selain persyaratan mengenai usia, calon siswa SMA Taruna Nusantara juga perlu memperhatikan syarat akademis lain yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, seperti: