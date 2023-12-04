Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah SMA Taruna Nusantara Menerima Siswa Pindahan?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |23:27 WIB
Apakah SMA Taruna Nusantara Menerima Siswa Pindahan?
Ilustrasi untuk pertanyaan apakah SMA Taruna Nusantara menerima siswa pindahan (Foto: Istimewa)
JAKARTA- Masih banyak masyarakat yang penasaran apakah SMA Taruna Nusantara menerima siswa pindahan? Bagi Anda yang berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut, simak informasi lengkapnya berikut ini.

 BACA JUGA:

SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Indonesia yang kerap menjadi incaran siswa SMP. Sekolah yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah ini dikelola oleh Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) dan berada di bawah naungan Yayasan Pengembang Sumber Daya Pertahanan (YPSDP).

Setiap tahunnya, SMA Taruna Nusantara selalu membuka pendaftaran bagi calon siswa baru. Namun, dilansir dari laman resmi tarunanusantara.sch.id, sekolah tersebut tidak menerima siswa pindahan.

Kendati demikian, Anda masih tetap bisa mendaftar di SMA Taruna Nusantara sepanjang usia belum mencapai 17 tahun pada 1 Juli 2023 mendatang. Namun, apabila Anda dinyatakan lulus maka harus mengulang dari Kelas X.

Selain persyaratan mengenai usia, calon siswa SMA Taruna Nusantara juga perlu memperhatikan syarat akademis lain yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, seperti:

  • Calon siswa dipastikan sudah lulus SMP, MTS, atau sederajat.
  • Nilai rapor dari semester 1-5 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA dengan rata-rata nilai per mata pelajaran minimal 85 dan nilai per semester minimal 80.
  • Memiliki prestasi akademik, olahraga, organisasi, atau seni budaya minimal tingkat kota/kabupaten atau Ketua OSIS dengan nilai rata-rata minimal 80 dan tidak ada nilai di bawah 75.
  • Hasil tes IQ minimal 110. Syarat tersebut tidak wajib, namun jika ada bisa menjadi nilai tambah.

