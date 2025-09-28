Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar SMA Top yang Lulusannya Banyak Masuk Akmil dan Akpol

Muhammad Alfahrezy Rhomadon , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |11:33 WIB
Daftar SMA Top yang Lulusannya Banyak Masuk Akmil dan Akpol
Daftar SMA Top yang Lulusannya Banyak Masuk Akmil dan Akpol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menjadi taruna di Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) adalah cita-cita banyak pelajar SMA di Indonesia. Beberapa sekolah dikenal konsisten melahirkan lulusan yang berhasil masuk ke akademi bergengsi tersebut. Berikut daftar SMA top yang alumninya banyak menembus Akmil dan Akpol.
 
1. SMA Taruna Nusantara – Magelang
SMA Taruna Nusantara (TN) sudah lama dikenal sebagai sekolah semi-militer terbaik di Indonesia. Berbasis di Magelang, sekolah ini menekankan kedisiplinan, kepemimpinan, dan fisik yang kuat.
Data resmi sekolah mencatat banyak alumninya masuk Akmil dan Akpol setiap tahun. Pada 2025, 99 alumni SMA TN angkatan 33 diterima di Akmil, AAL, AAU, dan Akpol. Dari jumlah itu, 24 orang lolos Akpol. Bahkan sejak berdiri, 67 alumninya meraih penghargaan Adhi Makayasa di akademi TNI dan Polri.
 
2. SMA Krida Nusantara
Sekolah ini dikenal sebagai salah satu SMA berasrama dengan pembinaan semi-militer. Lulusannya banyak menembus akademi kedinasan, termasuk Akmil dan Akpol, berkat latihan disiplin serta karakter kepemimpinan yang kuat.
 
3. SMAN Taruna Nala – Jawa Timur
SMAN Taruna Nala menerapkan kurikulum bela negara dan kemaritiman. Pembinaan fisik dan mental yang intensif membuat banyak siswa lebih siap bersaing masuk akademi TNI dan Polri.
 
4. SMAN 3 Taruna Angkasa – Madiun
Sekolah ini bekerja sama dengan TNI AU, sehingga siswanya mendapatkan kurikulum kedirgantaraan serta pelatihan jasmani dan disiplin ala militer. Tidak heran jika banyak lulusannya diterima di Akmil maupun Akpol.
 
5. SMAN 5 Taruna Brawijaya – Kediri
Berbasis kolaborasi dengan TNI AD, sekolah ini menekankan bela negara, kesamaptaan, dan kepemimpinan. Beberapa alumninya berhasil menembus akademi TNI/Polri setiap tahun.

 

Halaman:
1 2
