Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Agus Rahardjo, Mantan Ketua KPK

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |18:20 WIB
Riwayat Pendidikan Agus Rahardjo, Mantan Ketua KPK
Riwayat pendidikan Agus Rahardjo, mantan ketua KPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Agus Rahardjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik untuk disimak. Namanya kini kembali mencuat karena mengungkap cerita kepada publik bahwa dirinya pernah dipanggil Jokowi hentikan kasus E-KTP. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Agus Rahardjo merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Pria kelahiran 1 Agustus 1856 di Magetan, Jawa Timur ini mengawali kariernya sebagai PNS. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Jawa Timur. Ia tinggal di sebuah desa bernama Kepolorejo di Kecamatan Magetan dan juga menempuh sekolah SDN Kepolorejo.

Riwayat Pendidikan Agus Rahardjo

Dilansir dari laman resmi KPK, Sabtu (2/12/2023), ia juga menempuh pendidikan menengah di Magetan namun tidak dijelaskan letak spesifiknya, SMP Negeri Magetan dan SMA Negeri Magetan. Agus Rahardjo menempuh pendidikan di sekolah negeri sampai ke bangku perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, Jawa Timur. Bukan sekolah hukum, ia memiliki cita-cita menjadi seorang kontraktor. Agus disana fokus mengambil kuliah di jurusan S1 Teknik Sipil.

Setelah lulus dari ITS, Agus melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan Magister nya di Hult International Business School (Arthur D. Little), Cambridge, Amerika Serikat. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 2006 ia bekerja sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ). Kemudian pada tahun 2008 dirinya menjadi Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya Agus dipilih untuk menjabat di Bappenas sebagai Staf Perencanaan Pembangunan Bappenas hingga naik pangkat menjadi Direktur Sistem dan Perencanaan Prosedur Bappenas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086/endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189070/polwan-xKMO_large.jpg
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831/riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement