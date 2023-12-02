Riwayat Pendidikan Agus Rahardjo, Mantan Ketua KPK

JAKARTA - Riwayat pendidikan Agus Rahardjo, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menarik untuk disimak. Namanya kini kembali mencuat karena mengungkap cerita kepada publik bahwa dirinya pernah dipanggil Jokowi hentikan kasus E-KTP. Bagaimana riwayat pendidikannya?

Agus Rahardjo merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Pria kelahiran 1 Agustus 1856 di Magetan, Jawa Timur ini mengawali kariernya sebagai PNS. Masa kecilnya banyak dihabiskan di Jawa Timur. Ia tinggal di sebuah desa bernama Kepolorejo di Kecamatan Magetan dan juga menempuh sekolah SDN Kepolorejo.

Dilansir dari laman resmi KPK, Sabtu (2/12/2023), ia juga menempuh pendidikan menengah di Magetan namun tidak dijelaskan letak spesifiknya, SMP Negeri Magetan dan SMA Negeri Magetan. Agus Rahardjo menempuh pendidikan di sekolah negeri sampai ke bangku perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, Jawa Timur. Bukan sekolah hukum, ia memiliki cita-cita menjadi seorang kontraktor. Agus disana fokus mengambil kuliah di jurusan S1 Teknik Sipil.

Setelah lulus dari ITS, Agus melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Ia menempuh pendidikan Magister nya di Hult International Business School (Arthur D. Little), Cambridge, Amerika Serikat. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 2006 ia bekerja sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ). Kemudian pada tahun 2008 dirinya menjadi Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya Agus dipilih untuk menjabat di Bappenas sebagai Staf Perencanaan Pembangunan Bappenas hingga naik pangkat menjadi Direktur Sistem dan Perencanaan Prosedur Bappenas.