Gerakan Pramuka Gelar Munas Diikuti 4 Calon, Ini Rapor Budi Waseso

JAKARTA – Munas Gerakan Pramuka di Banda Aceh diikuti 4 calon ketua yaitu Komjen Pol (Pur) Budi Waseso (incumbent), Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto, Komarudin Watubun dan GKR Mangkubumi. Forum Pramuka Bestari (FPB) membuat studi/kajian terhadap kinerja Budi Waseso selama lima tahun menjadi ketua Kwarnas.

Kegiatan itu dibuka oleh Menpora Dito Ariotedjo, Sabtu (2/12/2023), Munas yang akan berlangsung hingga 4 Desember ini bakal memilih Ketua Kwarnas periode 2023-2028. Namun Komarudin, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, mengundurkan diri.

Forum Pramuka Bestari (FPB) membuat studi/kajian terhadap kinerja Budi Waseso selama lima tahun menjadi ketua Kwarnas. Dari hasil kajian ternyata kinerja pencapaian Renstra hanya 31 persen. Budi Waseso yang kemarin diberhentikan sebagai Dirut Bulog seharusnya mundur dalam pencalonan dan tidak ngotot untuk masa jabatan kedua.

BACA JUGA:

Forum Pramuka Bestari memberikan rapor merah kepada Komjen Pol (Purn) Budi Waseso selama memimpin Kwarnas Pramuka masa bakti 2018-2023. Penilaian ini berdasarkan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Gerakan Pramuka 2019-2023.

“Dari hasil kajian kami, ternyata tingkat ketercapaian Renstra hanya 31%. Hasil ini berdasar jumlah pelaksanaan agenda Renstra, belum termasuk mengamati kualitas capaian serta dampaknya bagi kemajuan Gerakan Pramuka,” kata Ketua Forum Pramuka Bestari, I Gusti Ayu Diah Yuniti, dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (2/12/2023).

Forum Pramuka Bestari membagikan hasil kajian setebal 31 halaman tersebut kepada pimpinan Kwartir Daerah (Kwarda) yang menjadi peserta Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh pada 2-4 Desember 2023. Presiden Joko Widodo selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka tidak membuka Munas. Budi Waseso ngotot maju kembali sebagai calon ketua Kwarnas masa bakti 2023-2028. Calon lainnya adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto, Komarudin Watubun dan GKR Mangkubumi. Namun Komarudin, salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, mengundurkan diri.

Renstra Gerakan Pramuka 2019-2023 diputuskan dalam Munas di Kendari, akhir 2018. Di dalamnya ada 4 sektor, 7 prioritas dan 105 agen/program. Keempat sektor tersebut adalah Pendidikan Kepramukaan (dua prioritas dengan 32 program); Organisasi dan Menejemen (dua prioritas dengan 26 program); Keuangan, Usaha dan Aset (satu prioritas dengan 10 program); dan Profile Publik (dua prioritas dengan 37 program).

Dalam melakukan studi terhadap Renstra 2019-2023, ada tiga metode yang dilakukan tim ahli Forum Pramuka Bestari. Yaitu observasi langsung pada seluruh kegiatan atau program, observasi dokumen, dan observasi tidak langsung.

Untuk sektor pendidikan dan kepramukaan, ternyata program yang tercapai hanya 9, sedangkan yang tidak tercapai/terlaksana ada 22. Pada sector organisasi dan manajemen, ada 5 progam yang tercapai dan 20 program tidak terlaksana. Untuk sektor keuangan, usaha dan asset hanya ada 2 program yang tercapai sementara 7 program tidak terlaksana. Sementara pada sector profile publik ada 21 program yang tidak tercapai sementara hanya 16 yang tercapai.

“Dari analisis, hanya 31% program Renstra yang dimandatkan Munas Kendari kepada Ketua Kwarnas Budi Waseso yang tercapai atau terlaksana. Mayoritas program (69%) tidak tercapai,” kata Diah Ayu Yuniti, yang sehari-hari sebagai dosen di Universitas Mahasaraswati Denpasar.