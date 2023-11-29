Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apa Sih Serunya Program Merdeka Belajar? Ternyata Ini Manfaatnya

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:30 WIB
Apa <i>Sih</i> Serunya Program Merdeka Belajar? Ternyata Ini Manfaatnya
Ini manfaat program Merdeka Belajar dalam mendukung transformasi pendidikan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menggulirkan program Merdeka Belajar yang dibuat untuk merealisasikan tujuan pendidikan Indonesia dalam meningkatkan kualitas siswa. Apa saja sih manfaat program ini untuk siswa dan mahasiswa?

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo mengatakan saat ini perundang-undangan mulai meletakkan sistem pendidikan Indonesia dalam tata kelola berbasis standar internasional. Semangat reformasi yang dibawa, kata dia, membuat perubahan revolusioner yang mengubah sistem pendidikan sentralistik menjadi desentralistik. Hasil dari perubahan revolusioner ini sangat mengagumkan.

"Untuk (tingkat) Sekolah Dasar praktis 100%, SMP 95-96%, untuk SMA masih banyak PR sekitar 75%," tutur Anindito dalam sesi bedah buku acara "Merajut Transformasi Pembelajaran untuk Anak-anak Indonesia: Mendiskusikan Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia dan Merayakan Kemitraan INOVASI dari 2016-2023" di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

 BACA JUGA:

Peningkatan kualitas siswa tak hanya dirasakan di bangku sekolah, namun juga di madrasah. Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Mastuki mengatakan bahwa siswa madrasah, terutama di pinggir daerah, memiliki koneksi yang terbuka lebar akibat Merdeka Belajar.

"Kesempatan untuk belajar semakin terbuka. Ini dampak dari 20 tahun terakhir," ungkap Matsuki.

 BACA JUGA:

Program Merdeka Belajar

Keunggulan Merdeka Belajar ini juga mendapat pujian dari Ketua Eksekutif Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Itje Chodidjah. Menurut Itje, reformasi pendidikan Indonesia yang paling menukik pada tercapainya Rencana Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG) adalah Merdeka Belajar. Karena reformasi pendidikan Indonesia tercermin dalam Merdeka Belajar.

"(Merdeka Belajar) bermuara pada memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan konteks dimana mereka berada dan mengalami proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan diri mereka," ucap Itje saat menjelaskan kesuksesan Merdeka Belajar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement