Apakah Benar SMA Taruna Nusantara termasuk Semi Militer? Cek Jadwal Rutin Para Taruna

JAKARTA – Apakah benar SMA Taruna Nusantara termasuk semi-militer? SMA Taruna Nusantara tengah menjadi primadona lantaran memberikan pendidikan yang prima dan meluluskan alumni berkualitas dengan prospek kerja yang luas. Namun, benarkah sekolah ini termasuk semi-militer?

Ya benar. Dilansir dari laman web resmi SMA Taruna Nusantara, Rabu (29/11/2023), SMA ini merupakan sekolah semi militer dibawah naungan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan milik Kementerian Pertahanan. Dibranding sebagai sekolah semi-militer, lantaran kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum nasional dan kurikulum khusus. Kurikulum nasional meliputi mata pelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Saat ini Kurikulum Umum yang diterapkan adalah Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K-13).

Sedangkan Kurikulum Khusus mengutamakan tiga wawasan, yaitu kebangsaan, kejuangan, serta kebudayaan. Wawasan ini mencakup mata pelajaran kenusantaraan dan kepemimpinan, pendidikan bela negara, serta beberapa mata kegiatan pelatihan fisik dan mental.

Siswa Taruna Nusantara memiliki kegiatan rutin terjadwal yang dilakukan setiap hari. Kegiatan ini diatur oleh sekolah dari bangun tidur hingga istirahat malam.

Jadwal keseharian siswa SMA Taruna Nusantara di antaranya:

04.30 Bangun pagi

05.00 Olahraga pagi

06.15 Makan pagi

06.45 Apel pagi

06.55 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya / Mengucapkan Pancasila

07.00 Belajar (KBM)

13.45 Apel Siang

14.00 Makan siang

15.30 Ekskul / KBM sore

18.30 Makan malam

19.00 Belajar malam

21.00 Apel malam

22.00 Istirahat malam

