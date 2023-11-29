Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Benar SMA Taruna Nusantara termasuk Semi Militer? Cek Jadwal Rutin Para Taruna

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |12:30 WIB
Apakah Benar SMA Taruna Nusantara termasuk Semi Militer? Cek Jadwal Rutin Para Taruna
Apakah benar SMA Taruna Nusantara termasuk Semi Militer? (Foto: Facebook Taruna Nusantara)
A
A
A

JAKARTA – Apakah benar SMA Taruna Nusantara termasuk semi-militer? SMA Taruna Nusantara tengah menjadi primadona lantaran memberikan pendidikan yang prima dan meluluskan alumni berkualitas dengan prospek kerja yang luas. Namun, benarkah sekolah ini termasuk semi-militer?

Ya benar. Dilansir dari laman web resmi SMA Taruna Nusantara, Rabu (29/11/2023), SMA ini merupakan sekolah semi militer dibawah naungan Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan milik Kementerian Pertahanan. Dibranding sebagai sekolah semi-militer, lantaran kurikulum yang diterapkan di sekolah ini adalah kurikulum nasional dan kurikulum khusus. Kurikulum nasional meliputi mata pelajaran yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Saat ini Kurikulum Umum yang diterapkan adalah Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 (K-13).

 BACA JUGA:

Sedangkan Kurikulum Khusus mengutamakan tiga wawasan, yaitu kebangsaan, kejuangan, serta kebudayaan. Wawasan ini mencakup mata pelajaran kenusantaraan dan kepemimpinan, pendidikan bela negara, serta beberapa mata kegiatan pelatihan fisik dan mental.

Siswa Taruna Nusantara memiliki kegiatan rutin terjadwal yang dilakukan setiap hari. Kegiatan ini diatur oleh sekolah dari bangun tidur hingga istirahat malam.

 BACA JUGA:

Jadwal keseharian siswa SMA Taruna Nusantara di antaranya:

04.30 Bangun pagi

05.00 Olahraga pagi

06.15 Makan pagi

06.45 Apel pagi

06.55 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya / Mengucapkan Pancasila

07.00 Belajar (KBM)

13.45 Apel Siang

14.00 Makan siang

15.30 Ekskul / KBM sore

18.30 Makan malam

19.00 Belajar malam

21.00 Apel malam

22.00 Istirahat malam

04.30 Bangun pagi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement