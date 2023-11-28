Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Apa? Ini 10 Pekerjaan yang Bisa Diraih

JAKARTA – Lulusan SMA Taruna Nusantara jadi apa? Hal ini menarik untuk diketahui buat kamu yang mengidamkan lulus sebagai taruna.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), SMA Taruna Nusantara merupakan sekolah semi-militer yang berlokasi di Magelang, Jawa Timur. Sekolah ini banyak dikagumi oleh calon siswa yang tertarik di bidang militer sebagai dasar kemampuan untuk nantinya mendaftar pekerjaan militer yang mereka inginkan.

Meski dikenal sebagai sekolah militer, ternyata lulusan sekolah ini tak hanya dapat berkarier di dunia militer, lho. Penasaran apa aja? Simak laporannya berikut ini!

BACA JUGA:

Lulusan SMA Taruna Jadi Apa

1. TNI Angkatan Darat

Dalam menjalankan tugasnya, TNI-AD berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dengan berbekal pengetahuan dan keterampilan militer, lulusan SMA Taruna Nusantara siap terjun sebagai TNI-AD. Salah satu lulusan sekolah ini yang sukses berkarir sebagai TNI-AD adalah Lucky Avianto lulusan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara.

2. TNI Angkatan Laut

Dengan daya tahan fisik dan kesehatan yang telah diasah dalam SMA Taruna Nusantara, lulusannya dapat berkarir sebagai TNI-AL. Tugas TNI-AL mencakup aspek pertahanan, keamanan, diplomasi, pembangunan, dan pemberdayaan wilayah pertahanan laut. Salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara yang menjadi TNI-AL adalah Mahmud Ridho Ardi angkatan ke-13.

BACA JUGA:

3. TNI Angkatan Udara

Lulusan SMA Taruna Nusantara yang telah terlatih dapat melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. Selain TNI-AD dan TNI-AL, TNI-AU juga salah satu sasaran lulusan sekolah ini. Salah satu alumni yang berkarir sebagai TNI-AU adalah Firman Dwi Cahyono angkatan pertama SMA Taruna Nusantara.

4. Polri

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Polri harus memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Lulusan SMA Taruna Nusantara telah melewati sejumlah pelatihan dan pembinaan ketat sehingga berpeluang tinggi untuk sukses berkarier sebagai polisi. Salah satu lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan pertama yang menjadi polisi adalah Jhonny Edison Isir.

5. Bisnis

Selain berkarir di bidang militer dan kepolisian, lulusan SMA Taruna Nusantara juga dapat mengembangkan diri di dunia bisnis, loh. Salah satu lulusannya adalah Guinandra Jatikusumo angkatan ke-18 SMA Taruna Nusantara. Sebagai lulusan terbaik di angkatannya, karier Guinandra justru banyak berpusat di bidang finansial dan investasi.