HOME EDUKASI SEKOLAH

Daftar Lulusan Terbaik Jebolan SMA Taruna Nusantara, Ternyata Ada Anak Presiden

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:51 WIB
Daftar Lulusan Terbaik Jebolan SMA Taruna Nusantara, Ternyata Ada Anak Presiden
Ilustrasi lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Daftar lulusan terbaik jebolan SMA Taruna Nusantara ini memiliki nilai yang sempurna. Apalagi, SMA Taruna Nusantara merupakan salah satu dari sekolah menengah atas terbaik di Indonesia.

SMA Taruna Nusantara telah melahirkan banyak lulusan yang menjadi tokoh tersohor di Indonesia. Salah satunya adalah putra Presiden keenam Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY adalah lulusan terbaik SMA Taruna Nusantara tahun 1997. AHY sempat memiliki karir yang apik di dunia militer sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun saat ini, dirinya memilih untuk meninggalkan dunia militer dan terjun ke dunia politik sebagai seorang ketua partai.

Selain AHY, SMA Taruna Nusantara juga memiliki lulusan terbaik di setiap tahunnya. Para lulusan ini dipilih berdasarkan tiga aspek penilaian, yakni prestasi akademik, kesamaptaan jasmani serta kepribadian. Siswa yang menjadi lulusan terbaik ini kemudian akan dianugerahi penghargaan Garuda Trisakti Taruna Tama.

Halaman:
1 2
