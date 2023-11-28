Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

SMA Taruna Nusantara Apakah Termasuk Ikatan Dinas?

Richard Ariyanto , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:10 WIB
SMA Taruna Nusantara Apakah Termasuk Ikatan Dinas?
SMA Taruna Nusantara Apakah Termasuk Ikatan Dinas? (Foto: Facebook Taruna Nusantara)
JAKARTA - SMA Taruna Nusantara apakah termasuk ikatan dinas? Hal ini menarik untuk disimak. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara ini sering diintip akan lulusannya ataupun alumninya.

Menurut laman resmi SMA Taruna Nusantara, Selasa (28/11/2023) bahwa lulusan dari SMA Taruna Nusantara ini tidak terikat oleh penempatan dinas ataupun langsung bekerja. “Lulusannya 100% melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi," tulis dalam laman resminya.

 BACA JUGA:

Walaupun demikian, sekolah ini merupakan sekolah swasta di bawah naungan YPPSDP (Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan) - Kementerian Pertahanan. Jadi, tidak ada keterikatan dinas saat lulus nantinya.

Meskipun tidak ada keterkaitannya, namun sekolah ini memiliki kelompok pembinaan khusus bagi siswa yang ingin mendaftar akademi TNI / Polri. Selebihnya tetap mengikuti seleksi Taruna yang sama dengan pendaftar normal lainnya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan data yang dilampirkan di laman resminya, bahwa 15% Taruna akademi TNI-Polri merupakan alumni SMA TN. Lengkapnya, tahun 2021 terdapat 108 alumni SMA TN dilantik menjadi perwira TNI-Polri dari 700 perwira TNI/Polri dalam Prasetya Perwira 2021

