Biaya Sekolah SMA Taruna Nusantara bagi Siswa Baru, Cek di Sini Buat Jalur Beasiswa

JAKARTA - Biaya sekolah SMA Taruna Nusantara bagi siswa baru dalam tahun ajaran 2024. SMA Taruna Nusantara membuka kesempatan besar bagi peserta didik yang memiliki minat berkarir dibidang TNI atau polisi. Setiap tahunnya, sekolah yang berlokasi di Magelang ini menerima sekitar 350 siswa dan siswi dari 4.000-5.000 pendaftar.

Terdapat tiga jalur masuk SMA Taruna Nusantara dengan tiga biaya yang berbeda pula. Sebelum pendaftar resmi dibuka, penting bagi orangtua calon siswa mengetahui rincian biaya sekolah SMA Taruna Nusantara.

Berikut jalur masuk dan biaya sekolah SMA Taruna Nusantara bagi siswa baru:

1. Jalur Kontribusi Khusus (KK)

Siswa SMA Taruna Nusantara yang masuk melalui jalur kontribusi khusus membayarkan sejumlah komponen dana sebagai berikut:

Uang pangkal:Rp 50.000.000

Uang komite sekolah: Rp 1.000.000 dibayar sekaligus

Iuran sekolah sekolah: Rp 5.000.000/bulan, pembayaran paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berjalan

Uang kontribusi khusus: Rp 125.000.000

Uang sumbangan sukarela sesuai kesanggupan (bersifat sukarela)