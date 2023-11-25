Alhamdulillah, Remaja Asal Indonesia Raih Juara 1 MTQ Internasional Qatar 2023

Remaja asal Indonesia ini juara MTQ Internasional Qatar 2023 (Foto: Instagram)

JAKARTA - Erlin Zelia Nawawi, remaja asal Indonesia yang mengharumkan nama bangsa. Ia meraih juara 1 MTQ Internasional Qatar 2023.

Sosok Erlin Zelia Nawawi merupakan siswi dari sekolah MTS GUPPI Sijonam. Erlin berusia 14 tahun.

Dia merupakan anak dari pasangan Agul Kurniawan dan Safrida. Dilansir dari laman akun Instagram @asyalia.id, Sabtu, (25/11/2023), Keberhasilan Erlin, bermula dari Sekolah MTS GUPPI Desa Pematang Sejonam serta bimbingan - bimbingan orang tuanya dan juga para guru.

Menanggapi keberhasilan Erlin, Bupati Darma mengucapkan rasa bangga atas prestasi Erlin telah berhasil juara 1 MTQ Internasional Qatar. Atas keberhasilan Erlin, Bupati Sergai memberikan hadiah berupa paket umroh untuk Erlin dan pemenang lainnya pada beberapa waktu lalu juara MTQ tingkat Provinsi.