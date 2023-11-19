Tertarik Jadi Psikolog Anak? Ini Jurusan Kuliah yang Cocok

Ini jurusan kuliah jika ingin jadi psikolog anak (Foto: Freepik)

JAKARTA - Hari Anak Sedunia setiap 20 November menjadi momentum untuk mengerti keunikan yang ada pada anak. Psikolog Anak adalah salah satu profesi yang dekat dengan anak. Tertarik jadi psikolog anak?

Tahukah kamu bahwa jurusan Ilmu Psikologi ada banyak cabangnya. Salah satu cabang Ilmu Psikologi yakni Psikologi Anak. Apa saja yang dipelajari di jurusan ini?

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (19/11/2023), sebelumnya jurusan Psikologi Anak ini hanya ada di jenjang Magister. Perlu rekam jejak dan gelar Sarjana Psikologi terlebih dahulu untuk masuk ke jurusan ini.

BACA JUGA:

Jurusan Psikologi Anak

Jurusan Psikologi Anak mempelajari tentang tumbuh kembang dan perilaku siapapun yang berada pada usia di bawah 18 tahun. Ilmu Psikologi Anak ini juga merupakan bagian dari ilmu Psikologi Perkembangan.

Secara umum, ilmu Psikologi Anak memetakan ke fisik, kognitif, perkembangan sosial, hingga perkembangan emosional pada anak-anak. Hal ini juga mencakup cara anak untuk belajar, berpikir, berinteraksi, dan mengatur emosinya.

Ilmu Psikologi Anak fokus dalam mempelajari perkembangan dan perubahan penting pada tahapan-tahapan pertumbuhan anak hingga remaja.

BACA JUGA:

Cara Menjadi Psikolog Anak

1. Lulus Sarjana Ilmu Psikologi

Jika ingin menjadi Psikolog, langkah pertama yang harus diambil adalah masuk ke jurusan Ilmu Psikologi dan lulus menjadi Sarjana Psikologi.

2. Melanjutkan Pendidikan Profesi Psikologi

Setelah lulus kuliah S1, seorang sarjana psikologi mendaftar pendidikan psikologi di prodi Pendidikan Profesi Psikologi yang dibuka di berbagai perguruan tinggi. Pendidikannya berlangsung 2-3 semester. Lulusan Pendidikan Profesi Psikologi mendapat gelar Psikolog di Sertifikat Profesi Psikologi.