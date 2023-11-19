SMK dan Vokasi Lestarikan Budaya Lewat Tari Saman dan Ratoh Jaroe

JAKARTA - Sekolah kejuruan dan vokasi membuktikan mereka berbakat dan terampil. Tidak hanya akademik dan siap terjun ke dunia kerja, mereka juga hebat dalam seni dan budaya.

Terbukti, sebanyak 315 penari Saman Gayo dan Ratoh Jaroe yang terdiri dari siswa sekolah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya tampil dalam Semarak Warna Budaya Nusantara di Monas, Jakarta, Sabtu, 18 November 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kemendikbudristek RI dalam rangka pementasan hasil inkubasi Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) 2023.

Kegiatan ini juga menjadi panggung bagi siswa untuk berinteraksi langsung dengan.seniman, berlatih, dan tampil di ajang-ajang kesenian Indonesia. Seniman Tari Saman Asal Gayo Lues Aceh, Juharsyah, mengaku antusias saat memberikan arahan dan bimbingan kepada ratusan siswa untuk menampilkan Tari Saman dan Ratoh Jaroe pada malam apresiasi Swarna 2023. Bahkan, menurut dia, program GSMS ini cukup memantik para siswa untuk mendalami Tari Saman dan Ratoh Jaroe secara komprehensif.

"Program GSMS ini bisa memperkenalkan Tari Saman dan Ratoh Jaroe lebih luas lagi, bahkan ini di luar Aceh," ujarnya dalam keterangan resmi Kemendikbudristek kepada Okezone, Minggu (19/11/2023).

Menurutnya, program GSMS ini memiliki peran penting terhadap pelestarian dan pemajuan kebudayaan nusantara, khususnya menyasar kepada anak-anak muda. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menyemarakkan event Semarak Warna Budaya Nusantara itu.

"Jangan sampai putus program-program seperti ini (pelestarian dan pemajuan kebudayaan) agar kesenian dan kebudayaan kita mengakar sampai ke generasi berikutnya," kata Juharsyah.

Salah satu siswa SMK 62 Jakarta sekaligus peserta Tari Saman dan Ratoh Jaroe dalam malam apresiasi Swarna 2023, Suci Adinda Mawardah, mengaku senang dengan adanya program GSMS ini karena bisa banyak eksplorasi kesenian dan kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, saat karantina pelatihan Tari Saman dan Ratoh Jaroe menuju malam apresiasi Swarna 2023 ini, bisa menambah relasi dari berbagai sekolah.

"Senang banget. Bisa menyalurkan bakat seni tari dari seniman yang didatangkan dari Aceh langsung," kata Suci.