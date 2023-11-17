5 Manfaat Belajar Desain Grafis, Soft Skill yang Diajarkan Relawan Ganjar Pranowo di Situbondo





JAKARTA - Belajar desain grafis dilakukan Relawan pendukung Calon Presiden Ganjar Pranowo yang dikenal sebagai Gus-Gus Nusantara (GGN) dalam rangka meningkatkan soft skill generasi milenial. Kegiatan ini dilakukan di wilayah Situbondo, Jawa Timur.

Relawan Ganjar Pranowo itu baru-baru ini menyelenggarakan pelatihan desain grafis dengan tujuan mengembangkan minat dan bakat puluhan pemuda dan masyarakat di Aula Yayasan Baitul Rohmah, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, Jatim.

Efendi Pradana selaku Wakil Koordinator Wilayah (Korwil) GGN Jatim, menyatakan bahwa antusiasme yang tinggi terlihat dari partisipasi anak muda dan masyarakat setempat dalam pelatihan desain grafis yang diadakan oleh Gus-Gus Ganjar.

Ia juga menyampaikan bahwa para peserta diberikan pengetahuan dan keterampilan tentang desain grafis, termasuk mengedit foto, menulis, dan mendesain produk secara digital.

"Alhamdulillah, anak-anak muda ternyata sangat antusias mengikuti pelatihan desain grafis," ungkap Efendi Pradanan di sela-sela pelatihan desain grafis, pada hari Kamis, (16/11/2023).

Lantas apa saja manfaat dari belajar desain grafis yang diadakan oleh relawan Calon Presiden Ganjar Pranowo itu? Berikut ini ulasannya.

5 Manfaat Belajar Desain Grafis

1. Menciptakan Peluang Usaha

Keuntungan dari mempelajari desain grafis tidak hanya terbatas pada pekerjaan konvensional. Dengan keterampilan yang tinggi, seseorang dapat menjelajahi peluang-peluang bisnis kreatif.

Menawarkan layanan desain khusus, seperti merchandise berdesain unik, dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Selain itu, memanfaatkan platform online untuk mempromosikan hasil karya dapat membuka pintu untuk proyek-proyek yang lebih besar dan kerjasama jangka panjang.





2. Berkomunikasi dengan Kreativitas

Design grafis adalah bahasa visual yang memungkinkan komunikasi yang kuat tanpa kata-kata. Memahami dan menguasai kreativitas melalui desain memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan berkesan.

Ini membuka peluang untuk berpartisipasi dalam kampanye sosial, advokasi, atau bahkan menyampaikan cerita pribadi dengan daya tarik visual yang kuat.

3. Mempercepat Proses Pekerjaan

Belajar desain grafis dapat mempercepat proses pekerjaan dalam berbagai konteks. Misalnya, penyusunan proposal dapat lebih efisien dengan menggunakan visualisasi yang kuat dibandingkan dengan teks panjang.

Desain grafis memungkinkan penyampaian informasi yang jelas dan efektif, memudahkan penerimaan pesan tanpa memerlukan banyak kata-kata.