HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Artis yang Merupakan Alumni SMA 70 Jakarta, Sekolah Favorit

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:28 WIB
JAKARTA - Artis yang merupakan alumni SMA 70 Jakarta menarik untuk disimak. SMA Negeri 70 Jakarta ternyata banyak melahirkan artis terkenal dari lulusannya. Penasaran siapa saja? Simak laporannya berikut ini!

Selain terkenal sebagai salah satu sekolah negeri paling bergengsi di Jakarta, SMAN 70 juga memiliki banyak alumni artis loh! Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), sekolah negeri yang berlokasi di Jakarta Selatan ini melahirkan banyak public figure, mulai dari penyanyi Bunga Citra Lestari, komika, youtuber, penulis sekaligus aktor seperti Raditya Dika, hingga pemain film seperti Rachel Amanda, Nina Zatulini dan Jessica Mila.

Artis Alumni SMAN 70 Jakarta

1. Bunga Citra Lestari

Siapa yang tidak mengenal Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL. Penyanyi cantik ini lulusan SMAN 70 Jakarta, loh!

Setelah lulus dari sekolah menengah di Lhokseumawe Aceh, BCL kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya. BCL mengawali karirnya di dunia entertainment sebagai model di salah satu majalah, kemudian kini berkembang pesat sebagai penyanyi, model, dan pemain film.

2. Raditya Dika

Komika lucu yang terkenal dengan stand up comedynya ini juga beralmamater SMAN 70 Jakarta. Selain terkenal sebagai komika, artis kelahiran 28 Desember 1984 ini juga berbakat sebagai aktor, penulis, sutradara hingga Youtuber yang telah memiliki banyak subscriber.

Kebanggaannya menjadi alumni SMAN 70 Jakarta, Radit tuangkan dalam buku pertamanya berjudul Kambing Jantan: Sebuah Catatan Harian Pelajar Bodoh yang diterbitkan pada 2005.

 

3. Rachel Amanda

Selanjutnya ada artis berbakat, Rachel Amanda. Rachel merupakan alumni SMAN 70 Jakarta yang melanjutkan pendidikannya di Jurusan Psikologi Universitas Indonesia.

Artis yang lahir pada 1 Januari 1995 ini tak hanya jago beradu peran, Rachel juga berbakat sebagai penyanyi dan penulis puisi.

