5 Artis yang Merupakan Alumni SMA Pangudi Luhur, Ada Christian Sugiono

JAKARTA – Artis yang merupakan alumni SMA Pangudi Luhur menarik untuk disimak karena ketatnya kedisiplinan yang diterapkan sekolah ini. SMA yang khusus diisi oleh para siswa laki-laki ini juga sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai salah satu sekolah swasta favorit di Jakarta.

Berlokasi di jalan Brawijaya IV, Jakarta Selatan, SMA Pangudi Luhur mencetak banyak artis-artis yang terkenal dan berprestasi. Mulai dari aktor, penyiar radio, hingga politikus ternama menjadi lulusan dari sekolah SMA Pangudi Luhur Jakarta. Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (17/11/2023), SMA Pangudi Luhur Jakarta adalah sebuah sekolah menengah atas Katolik khusus putra yang didirikan pada tahun 1965.

Lantas, siapa saja para artis tanah air yang merupakan lulusan dari SMA Pangudi Luhur Jakarta? Berikut daftarnya:

Artis Alumni SMA Pangudi Luhur Jakarta

1. Sandiaga Uno

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, ternyata adalah salah satu lulusan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Sandiaga Uno yang mengawali karirnya menjadi seorang pengusaha sebelum akhirnya menjadi seorang politikus merupakan seorang lulusan SMA Pangudi Luhur Jakarta tahun 1987.

2. Imam Darto

Bernama lengkap Imam Hendarto Sukarno, Darto adalah seorang presenter, komedian, penulis skenario, dan penyiar radio. Darto sempat bercerita mengenai pengalamannya

ketika bersekolah di SMA Pangudi Luhur ketika menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Vincent dan Desta. Puncak karir Imam Darto adalah ketika dirinya menjadi seorang penyiar radio dan juga presenter sebuah acara di salah satu stasiun televisi nasional.

3. Winky Wiryawan

Siapa sangka seorang Winky Wiryawan juga merupakan seorang lulusan SMA Pangudi Luhur Jakarta. Pria kelahiran Bandung ini mengawali karirnya sebagai seorang DJ pada tahun 1995 pada saat dirinya duduk di bangku SMA. Meski sempat vakum dari dunia DJ dan berkiprah di dunia adu peran dan presenter, kini Winky menjadi salah satu DJ terkenal di tanah air.