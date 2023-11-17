Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

7 Artis yang Merupakan Alumni SMA 34 Jakarta, Ada Raisa

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:15 WIB
7 Artis yang Merupakan Alumni SMA 34 Jakarta, Ada Raisa
Artis yang merupakan alumni SMA 34 Jakarta (Foto: SMAN 34)
JAKARTA - Artis yang merupakan alumni SMA 34 Jakarta menarik untuk diketahui. Selain dikenal sebagai salah satu sekolah terbaik di Jakarta, banyak artis tanah air yang jadi alumni SMAN 34 Jakarta. Sekolah yang berada di Pondok Labu, Jakarta Selatan ini ternyata selain mencetak siswa pintar juga meluluskan orang terkenal di negeri ini.

Beberapa artis ibu kota memang jadi lulusan sekolah gaul dan ternama di Jakarta. Bekas almamater mereka pun kebanyakan sekolah-sekolah yang dikenal ‘favorit’ di wilayahnya. Tak heran banyak seleb tanah air yang pintar, pandai bercakap, hingga punya segudang bakat dan prestasi.

Dikutip dari Instagram @ilunisma34, Jumat (17/11/2023), dari tahun ke tahun SMAN 34 Jakarta memang banyak meluluskan selebriti dan musisi kenamaan di negeri ini. Mulai Afgan, Raisa, hingga Giring ex-Nidji ternyata pernah bersekolah disini. Berikut daftar artis lulusan SMAN 34 Jakarta yang menarik untuk diketahui.

Artis Alumni SMAN 34 Jakarta

 

1. Raisa Andriana

Penyanyi tanah air yang suaranya sangat merdu nan lembut ini ternyata alumni SMA negeri. Siapa sangka, sebelum terjun ke dunia tarik suara profesional, Raisa merupakan alumni SMA 34 angkatan 2008 yang jadi penyanyi kebanggaan sekolahnya dulu di SMAN 34 Jakarta.

2. Afgansyah Reza

Afgan juga jadi salah satu penyanyi yang merupakan alumni SMAN 34 Jakarta. Musisi yang pernah berduet dengan Raisa ini ternyata pernah satu atap bersama di sekolah mereka. Bedanya, Raisa merupakan adik kelas Afgan kala itu. Afgan merupakan angkatan 2007.

3. Enzy Storia

Enzy Storia yang dikenal cantik namun kocak ini merupakan salah satu artis alumni di sekolah yang sama dengan Afgan dan Raisa. Perempuan keturunan Polandia-Aceh ini memang dikenal ambisius sejak masa sekolah. Enzy merupakan alumni angkatan tahun 2010.

4. Giring Ganesha ex-Nidji

Giring Ganesha yang kini aktif di dunia politik ternyata juga lulusan SMAN 34. Saat masa sekolah dulu, mantan vokalis Nidji ini dikenal sebagai murid ‘langganan guru BP’. Giring merupakan alumni tahun 2002.

