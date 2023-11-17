Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Era Digital, Guru Diminta Terapkan Pembelajaran yang Menarik

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:16 WIB
Era Digital, Guru Diminta Terapkan Pembelajaran yang Menarik
Guru jangan terlalu betah di zona nyaman (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital, guru dituntut berinovasi dan kreatif. Tidak hanya datang ke sekolah mengajar seadanya lalu pulang.  

Kemendikbudristek terus mendorong transformasi digital pada sektor pendudukan. Melalui Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), kolaborasi dengan komunitas terus dilakukan guna mendorong pemanfaatan platform-platform teknologi dalam rangka mendukung implementasi kurikulum merdeka.

Dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Jumat (17/11/2023), kolaborasi dengan para Duta Teknologi menjadi langkah strategis untuk menginspirasi guru-guru lain agar aktif memanfaatkan platform teknologi guna menghadirkan pembelajaran yang menarik dan inovatif.

Menurut Eka Nurviana selaku Duta Teknologi Provinsi Jawa Timur 2022 mengatakan, hal yang dilakukan di lapangan itu akan bervariasi antara satu daerah dan satu daerah lainnya. Khususnya untuk hal yang satu ini akan memiliki banyak kesamaan.

“Jika kita melihat dan mengamati sebenarnya perubahan paling sulit itu ketika kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Bahkan, kebanyakan guru - guru kita ini sudah terbuai terlalu lama dibuai oleh zona nyaman. Maksudnya, mengajar dengan seadanya saja datang, duduk, ceramah kemudian mendiktekan catatan mengejarkan LKS kemudian pulang,” katanya. 

Eka Nurviana juga menambahkan, tantangan yang dihadapi terkait dengan fasilitas yang tersedia di daerah masing-masing. Kadang, memiliki semangat yang tinggi para tenaga pendidik itu berada di daerah yang memiliki sinyal yang kurang stabil atau kurang mendukung. Fasilitas yang lengkap atau memadai tetapi para tenaga pendidik tidak bergerak dan menciptakan inovasi baru dalam pembelajaran. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement