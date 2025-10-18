Ucapkan Duka Cita, Rektor Unud Ajak Sivitas Akademika untuk Refleksi, Empati, dan Bebas Kekerasan

JAKARTA – Meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana (Unud) Timothy Anugerah tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendapat respons langsung dari pihak rektorat. Timothy diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai gedung kampus.

Rektor Unud, Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, S.T., Ph.D., menyampaikan duka cita yang mendalam sekaligus menegaskan komitmen universitas untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, berempati, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

“Mari bersama menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk menumbuhkan empati dan kepedulian antar sesama sivitas akademika,” ujar Prof. Sudarsana, seperti dikutip dari keterangan tertulis Universitas Udayana Klarifikasi Isu Terkait Ucapan Nir Empati di Media Sosial terhadap Almamater Mahasiswa FISIP, yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Universitas Udayana, I Gusti Ayu Ratna Widhiastuti, S.Sos., M.AP, Sabtu (18/10/2025).

Rektor juga mengimbau seluruh sivitas akademika untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dengan selalu mempertimbangkan nilai-nilai etika, kesantunan, dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari komunitas akademik.