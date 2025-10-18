Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Bocah SMP Mirip Kylian Mbappe Lahap Makan MBG, Netizen: Kylian Mbege

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |14:27 WIB
Viral Bocah SMP Mirip Kylian Mbappe Lahap Makan MBG, Netizen: Kylian Mbege
Viral Bocah SMP Mirip Kylian Mbappe Lahap Makan MBG, Netizen: Kylian Mbege. (Foto: Layar Tangkap Sukapink31)
A
A
A

JAKARTA - Ada saja cerita dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jika sebelumnya ramai diberitakan memakan korban karena keracunan, kali ini ada kisah lucu di mana salah siswa penerima MBG mirip pemain bola Kylian Mbappe. 

Awal mula Mbappe junior ini bisa viral di media sosial karena di posting oleh temannya. Melalui akun sukapink_31, terlihat Mbappe junior duduk di bagian paling depan. 

Menu yang didapat adalah nasi hijau, ayam, tempe dan pisang. Dia tampak lahap menyantapnya bersama teman-teman satu kelas. 

"Lunch with my classmate Kylian Mbappé Junior #mbappe #kylianmbappé," ujar akun tersebut, seperti dikutip Sabtu (18/10/2025). 

 

Halaman:
1 2
