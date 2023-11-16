Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

245 Guru Terpilih Jadi Duta Teknologi, Didik Siswa Pakai AI

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |06:16 WIB
245 Guru Terpilih Jadi Duta Teknologi, Didik Siswa Pakai AI
Guru komitmen mengajar dengan memanfaatkan teknologi (Foto: YouTube Kemendikbudristek)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 245 guru terpilih menjadi Duta Teknologi. Kemendikbudristek melalui platform teknologi melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar untuk menginspirasi para pendidik. Mereka mengupayakan penyebaran dan peningkatan manfaat teknologi guna mendukung implementasi kurikulum merdeka di 38 provinsi.

Selain duta teknologi, komunitas lainnya adalah 34 kapten belajar.id yang merupakan guru terpilih gerakan duta belajar.id di provinsi masing - masing. Dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Jumat (17/11/2023), pada tahun 2019 sudah terbukti menunjang implementasi dari berbagai terobosan merdeka belajar secara lebih cepat dan efisien.

 BACA JUGA:

Menurut M Hasan Chabibie selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek mengatakan, pada dunia pendidikan di era digital dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini banyak sekali inisiatif teknologi yang kemudian sudah dihadirkan oleh Kemendikbudristek. Salah satunya Merdeka Belajar.

"Kalau saya boleh menyebutkan dari beberapa diantaranya yaitu platform merdeka belajar, belajar.id, rapor pendidikan, kampus merdeka dan lain sebagainya dari platform digital lainnya," katanya.

 BACA JUGA:

"Platform merdeka belajar itu mengoptimalkan semua ekosistem teknologi yang ada sehingga mereka bisa belajar dan mengajar, meng-upload bukti karya dan tentu berinteraksi dari sekian komunitas belajar atau yang lain," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement