245 Guru Terpilih Jadi Duta Teknologi, Didik Siswa Pakai AI

JAKARTA - Sebanyak 245 guru terpilih menjadi Duta Teknologi. Kemendikbudristek melalui platform teknologi melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar untuk menginspirasi para pendidik. Mereka mengupayakan penyebaran dan peningkatan manfaat teknologi guna mendukung implementasi kurikulum merdeka di 38 provinsi.

Selain duta teknologi, komunitas lainnya adalah 34 kapten belajar.id yang merupakan guru terpilih gerakan duta belajar.id di provinsi masing - masing. Dikutip dari YouTube Kemendikbud RI, Jumat (17/11/2023), pada tahun 2019 sudah terbukti menunjang implementasi dari berbagai terobosan merdeka belajar secara lebih cepat dan efisien.

Menurut M Hasan Chabibie selaku Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek mengatakan, pada dunia pendidikan di era digital dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini banyak sekali inisiatif teknologi yang kemudian sudah dihadirkan oleh Kemendikbudristek. Salah satunya Merdeka Belajar.

"Kalau saya boleh menyebutkan dari beberapa diantaranya yaitu platform merdeka belajar, belajar.id, rapor pendidikan, kampus merdeka dan lain sebagainya dari platform digital lainnya," katanya.

"Platform merdeka belajar itu mengoptimalkan semua ekosistem teknologi yang ada sehingga mereka bisa belajar dan mengajar, meng-upload bukti karya dan tentu berinteraksi dari sekian komunitas belajar atau yang lain," katanya.