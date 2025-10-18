Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud yang Jadi Korban Bullying

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |15:50 WIB
Viral Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud yang Jadi Korban <i>Bullying</i>
Viral Kematian Timothy Anugerah Mahasiswa Unud yang Jadi Korban {Bullying}. (Foto: Layar tangkap yang beredar di Media Sosial)
JAKARTA - Jagad maya tengah dihebohkan dengan kabar meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugerah yang menjadi sorotan netizen. Timothy mengakhiri hidupnya diduga akibat perundungan yang ia dapat oleh rekan kampus.

Menurut laporan, ia ditemukan setelah melakukan aksi lompat dari lantai 4 gedung FISIP Unud, Denpasar, pada Rabu (15/10/2025) lalu. Peristiwa sontak menggemparkan netizen dan membuat prihatin dunia pendidikan.

Setelah kematiannya, muncul tangkapan layar yang menunjukkan perilaku tidak empati dari sejumlah mahasiswa terhadap Timohty, termasuk komentar menghina yang viral. 

Percakapan itu berada di grup WhatsApp dan beredar luas di media sksial. Mereka terlihat mengolok-ngolok kematian Timothy dan tetap merundungnya.

“Badan gorbon gitu mau diangkat.”

“Mentalnya ga kuat.”

“Nanggung banget bunuh diri di lantai 2.”

 

