Lebih Dekat dengan Kunto Aji, Lulusan Akuntansi yang Terinspirasi Jurnalistik saat Membuat Lagu

JAKARTA - Musisi tanah air Kunto Aji ternyata punya sisi menarik saat menulis lagu. Dia banyak terinspirasi dari karya jurnalistik sebagai pemilihan diksi dan lirik lagu.

Kunto Aji, salah satu penyanyi besar di Indonesia yang penampilannya sangat dinantikan di mana-mana ternyata lulusan Akuntansi Politeknik YKPN Yogyakarta. Meski telah sukses di dunia tarik suara, ia tidak menutup kesempatan dan keinginannya untuk kembali menuntut ilmu di pendidikan formal.

“Saya sebenarnya suka belajar, cuma waktunya belum memungkinkan ya. Cuma untuk sekolah lagi saya mau banget. Saya ingin punya ilmu baru dan gelar,” kata Kunto Aji kepada Okezone, ditemui di Jakarta, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA:

Dia baru saja merilis album baru berjudul “Pengantar Purifikasi Pikir”. Dari judulnya yang seperti ‘kuliah dua SKS’ menurut Kunto, ada banyak yang ia ingin berikan pada para pendengarnya.

Dari album barunya ini, ia lagi-lagi banyak menyisipkan diksi baru, pemilihan lirik yang puitis, sampai mengungkap inspirasinya dalam menciptakan karya musik. Banyak yang berpikir mungkin pemilihan diksi dan lirik lagu yang ditulis oleh Kunto Aji sangat menarik dan puitis karena dirinya suka membuat puisi. Ternyata bukan buku puisi melainkan koran cetak. Ia mengungkap bahwa karya jurnalistik lah yang membentuk cara penulisan lagu-lagunya.

“Saya lebih banyak baca karya jurnalistik karena jurnalistik itu secara EYD benar, pemilihan diksinya juga sangat kaya,” kata Kunto Aji kepada Okezone.

Ditemui di Jakarta Illustration and Creative Arts Fair 2023, Kunto mengatakan inspirasinya dalam membuat karya termasuk mencari diksi untuk judul album hingga lagu-lagunya lebih banyak didapat dari karya jurnalistik. Ia mengungkap sejak kecil dirinya lebih suka membaca koran, intisari, dan buku ketimbang sastrawi.

Dibanding karya sastra yang menurutnya sudah terpoles hasilnya oleh sang pembuat karya (sastrawan), menurut Kunto karya jurnalistik justru jadi bahan baku tulisan yang belum ada modifikasi secara khusus. Membaca karya jurnalistik untuk mencari diksi-diksi baru juga masih dipertahankan oleh Kunto hingga saat ini.

Kunto Aji memang dikenal selalu membuat karya dengan tajuk yang jarang atau belum sering digunakan. Salah satu judul yang unik dari album barunya yang baru dirilis pekan ini “Pengantar Purifikasi Pikir” yakni lagu yang berjudul “Asimetris”.

Bikin Judul Lagu dari Matematika dan Seni Rupa?

Mungkin para pendengarnya terlintas ‘Bidang Geometri’ atau ‘Komposisi Seni’ saat mendengar judul lagu Asimetris. Meski begitu, ternyata bukan itulah yang dimaksud. Ini juga jadi salah satu keunikan baginya untuk membuat judul karya-karyanya.

“Menurut saya hidup itu enggak simetris, ini kan tentang kehidupan, enggak hitam sama putih tapi juga ada abu-abunya juga. Jadi kadang banyakan sedihnya, kadang banyakan senangnya,”