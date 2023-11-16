10 Jurusan Kuliah Gampang Cari Kerja Tahun 2023-2024

JAKARTA - 10 jurusan kuliah gampang cari kerja tahun 2023-2024 wajib jadi pilihan kamu, nih! Setelah lulus dari perguruan tinggi pasti banyak alumni perguruan tinggi manapun berusaha untuk mencari lowongan pekerjaan.

Di era digital pada zaman sekarang ini, rupanya mencari pekerja untuk fresh graduate bukanlah hal yang mudah. Sebab, mereka harus bersaing secara ketat dengan para pencari yang telah berpengalaman. Bagi para lulusan dari jurusan tertentu pasti memiliki keuntungan yang lebih. Jurusan tersebut dikenal dengan gampang mencari pekerjaan di tahun ini dilansir dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

10 Jurusan Kuliah Gampang Cari Kerja

1. Teknik Informatika

Jurusan yang mempelajari hal-hal mengenai pemrograman seperti membuat aplikasi ini menjadi jurusan yang sangat menjanjikan.

Dikarenakan era yang sudah amat canggih seperti saat ini, ilmu yang diberikan oleh jurusan teknik informatika ini diperlukan dalam penggunaan teknologi digital dan pemrograman, terlebih pada kehidupan sehari-hari.

2. Desain Komunikasi Visual

Di era digital ini, bidang marketing mengalami perkembangan yang amat pesat. Tak heran jika jurusan Desain Komunikasi Visual menjadi salah satu jurusan paling dibutuhkan dalam 5 tahun yang akan datang. Lulusan jurusan ini berpeluang untuk menjadi seorang product designer, animator video, editor video, bahkan sutradara film.

3. Jurusan Ilmu Komunikasi

Seorang sarjana komunikasi sudah memiliki bekal maupun kemampuan dalam menulis serta berbicara di depan umum.

Kemampuan yang dimiliki ini tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak mendalami ilmu komunikasi.

Contoh jenis peluang karir yang bisa diambil seperti PR (Public Relations), Brand Ambassador, Marketing, Penulis, Juru Bicara, Jurnalis, Penyiar, Presenter, dan lain sebagainya.

4. Teknik Industri

Teknik Industri menjadi salah satu jurusan kuliah yang juga gampang cari kerja di tahun 2023/2024. Meski bergelar Sarjana Teknik, lulusan jurusan ini juga diberi bekal keterampilan untuk bekerja di bidang manajemen maupun perencanaan biaya. Sehingga lulusan jurusan teknik ini tak melulu menjadi teknisi.

5. Teknik Mesin

Teknik Mesin menjadi jurusan teknik lainnya yang gampang mencari pekerjaan setelah lulus. Keterampilan yang dimiliki lulusan jurusan ini membuat mereka bisa segera diserap dunia kerja. Lulusan teknik satu ini bisa bekerja di bidang manufaktur, insinyur mesin yang dibutuhkan untuk merawat dan memperbaiki mesin.