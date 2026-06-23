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Pendaftaran SPMB DKI Jakarta 2026 Jenjang SMP dan SMA Sampai Kapan? Ini Cara Ceknya

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |19:18 WIB
Pendaftaran SPMB DKI Jakarta 2026 Jenjang SMP dan SMA Sampai Kapan? Ini Cara Ceknya
Pendaftaran SPMB DKI Jakarta 2026 Jenjang SMP dan SMA. (Foto: Freepik)
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PENDAFTARAN SPMB DKI Jakarta 2026 untuk jenjang SMP dan SMA kembali menjadi perhatian para orangtua dan calon peserta didik. Sistem seleksi penerimaan murid baru ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa jalur, mulai dari afirmasi, prestasi, hingga zonasi.

Seiring dengan berlangsungnya proses pendaftaran, banyak yang mencari informasi terkait batas akhir pendaftaran serta cara mengecek status seleksi. Hal ini penting diketahui agar tidak tertinggal tahapan penting dalam penerimaan tahun ajaran baru ini.

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Okezone pun akan mengupas tuntas dalam artikel ini. Berikut pendaftaran SPMB DKI Jakarta 2026 jenjang SMP dan SMA.

1. SPMB DKI Jakarta 2026 Jenjang SMP dan SMA

Berdasarkan jadwal resmi, pendaftaran dan pemilihan sekolah SPMB DKI Jakarta 2026 dilakukan bertahap sesuai jalur. Umumnya, pendaftaran ini berlangsung hingga awal Juli 2026.

Tahap penting terakhir pendaftaran atau pemilihan sekolah adalah 6–7 Juli 2026 (pukul 08.00 WIB – 7 Juli 2026 pukul 14.00 WIB). Artinya, batas akhir proses pemilihan sekolah dan pendaftaran berada di periode awal Juli 2026, tergantung jalur masing-masing (SMP dan SMA mengikuti jadwal yang sama dalam sistem SPMB).

 

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Topik Artikel :
SPMB DKI Jakarta SMA SMP
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