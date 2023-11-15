Ternyata Chris Martin dan Personel Band Coldplay Sekampus, Kuliah di London

JAKARTA - Terbentuknya band Coldplay ternyata tak lepas dari nama sebuah kampus di London, Inggris. Betapa tidak, mereka semua bertemu sejak kuliah, belajar di kampus yang sama.

Band Coldplay tengah menjadi perbincangan karena saat ini sedang melakukan tur dunia. Dengan pesona band yang luar biasa, siapa sangka bahwa anggota band ini ternyata satu almamater kuliah. Kok bisa?

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), Chris Martin bertemu dengan anggota bandnya saat menjalani kuliah di Universitas College London. Chris yang memilih jurusan Ancient World Study, First-Class honours Greek and Latin pertama kali bertemu dengan Jonny Buckland dari jurusan Matematika saat masa orientasi di tahun pertama kuliah pada 1996.

Kemudian mereka bertemu dengan anggota band lain yakni drummer Will Champion dari jurusan Antropologi dan pemain bass Guy Berryman dari jurusan Teknik Mesin. Selain itu mereka juga bertemu dengan managernya, Phil Harvey.

Anggota band ini bertemu di Ramsay Hall UCL yang merupakan asrama mahasiswa. Didalamnya terdapat kafetaria dan ruang makan untuk mahasiswa. UCL sendiri merupakan universitas negeri yang didirikan pada 1826, dan saat ini memiliki lebih dari 22.000 mahasiswa. Sebagai London Global University, UCL menerima pelajar dari 150 negara untuk mengenyam pendidikan disana.