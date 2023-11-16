Chris Martin Nyanyi Pakai Bahasa Isyarat Jadi Perhatian Stafsus Presiden

Chris Martin menyanyi pakai bahasa isyarat saat konser Coldplay di Jakarta (Foto: Aldhi Chandra)

JAKARTA - Band Asal Inggris, Coldplay, membawakan lagu dengan bahasa isyarat saat konser Coldplay World of Sphere World Tour Jakarta, Rabu (15/11/2023). Momen itu membuat para penonton terharu dan terdiam sejenak.

Setelah menggelar konser megah di Gelora Bung Karno kemarin, Coldplay mencuri perhatian banyak orang berkat membawakan lagu dengan bahasa isyarat. Salah satu orang yang kagum adalah Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia.

Dilansir dari instagram pribadinya @angkie.yudistia, Kamis (16/11/2023), Angkie mengunggah ulang video postingan saat Chris Martin, Vokalis Coldplay, membawakan lagu "Something Just Like This" dengan bahasa isyarat. Aksi Chris Martin ini mengundang pujian dari penonton, karena tak hanya memukau juga sebagai wujud apresiasi terhadap keberagaman dan inklusivitas.

Angkie mengunggah ulang postingan @ketziaximena yang memuji aksi Chris Martin. "Chris memakai bahasa isyarat. Luar biasa keren banget," tulis Ketzia.

Chris Martin yang memang dikenal sebagai vokalis yang multi talenta. Tak hanya mampu menyanyikan lagu dengan merdu, ia juga memiliki keterampilan lain salah satunya menggunakan bahasa isyarat.