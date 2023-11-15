Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ade Rai, Ternyata Lulusan Hubungan Internasional

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |07:58 WIB
Riwayat Pendidikan Ade Rai, Ternyata Lulusan Hubungan Internasional
Riwayat pendidikan Ade Rai (Foto: Instagram)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Ade Rai ternyata bukan memiliki background pendidikan di bidang olahraga. Penasaran dengan riwayat pendidikannya? Simak laporannya berikut ini!

Binaragawan dengan nama asli I Gusti Agung Yudha Rai ini lahir pada 6 Mei 1970 di Jakarta. Ade Rai dikenal sebagai binaragawan yang pernah memenangkan berbagai prestasi nasional maupun internasional. Meski memiliki karir gemilang di dunia binaragawan, nyatanya Ade Rai tidak memiliki latar belakang pendidikan olahraga sama sekali.

Ade Rai menempuh pendidikan sarjana jurusan Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Meski karirnya tidak berkaitan dengan latar belakang pendidikannya, Ade Rai telah menjadi icon binaragawan yang terkenal di Indonesia berkat prestasi yang ia raih.

Mengawali karier sebagai seorang binaragawan sejak 1994, awalnya ia menggeluti cabang olahraga bulu tangkis. Namun seiring berjalannya waktu, Ade Rai memilih "jalan ninja" di bidang binaragawan.

Pada 1995, Ade Rai meraih prestasi internasional pertamanya yaitu Mr. Asia. Lalu prestasinya berlanjut saat mengikuti kejuaraan dunia drug-free yaitu Musclemania World dan berhasil menjadi juara di kelas berat-ringan dan sebagai juara umum pada 1996. Kemudian, Ade Rai mengikuti kompetisi SEA Games pada tahun 1997 dan berhasil menyumbangkan medali emas untuk Indonesia.

Sebagai langkah keseriusannya dalam mengedukasi dan memotivasi masyarakat mengenai gaya hidup sehat melalui fitness Ade Rai membangun RAI Institute pada 2006. Prestasinya di bidang binaragawan, di antaranya:

