HOME EDUKASI KAMPUS

Kocak! Dosen Siapkan Kipas Angin Raksasa Virtual agar Mahasiswa Tak Kepanasan

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |13:40 WIB
Kocak! Dosen Siapkan Kipas Angin Raksasa Virtual agar Mahasiswa Tak Kepanasan
Dosen ini siapkan kipas angin virtual untuk mahasiswanya (Foto: Twitter/X)
JAKARTA - Cuaca panas membuat seorang dosen bertingkah lucu di hadapan mahasiswanya. Aksinya yang kocak tersebar di media sosial. Dosen yang tidak diketahui namanya tersebut memberikan kipas angin bagi siswanya yang kepanasan di kelas. Uniknya, kipas tersebut merupakan kipas virtual.

Dikutip dari X @kegblgnunfaedh, Senin (13/11/2023), tampak seorang pengajar di depan kelas membagikan layar laptopnya ke dinding kelas. Lucunya, gambar yang dibagikan merupakan rekaman kipas angin lantai yang berputar ke kanan dan ke kiri.

Video tersebut diunggah oleh salah satu mahasiswanya yang kemudian tersebar luas di media sosial. Dengan latar suara dari tren TikTok berbunyi ‘Mboten Nopo-Nopo’ atau ‘Gwenchana’ yang artinya tidak apa-apa semakin membuat video tersebut lucu dan mengundang komentar netizen.

Hingga terakhir dilihat pad Senin (13/11/2023), video yang telah diunggah beberapa hari lalu tersebut telah ditonton sebanyak 200 ribu kali, diikuti oleh jumlah disukai sebanyak 913 likes. Selain itu, postingan tersebut juga telah dibagikan atau retweet 289 kali.

“Segarnya sampai sini mana kencang bet makasi pak dosen,” tulis netizen dengan sarkas lawakan.

“Dinginnya virtual,” tambah warganet lain dengan emoji tertawa.

