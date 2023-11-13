Orangtua Siswa SD Pukul Murid Lain Gegara Tak Terima Anaknya Dibully

SULAWESI TENGGARA - Seorang murid kelas 4 SD berinisial AZ (10) mengalami perdarahan di bagian hidung dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dia luka parah usai dianiaya oleh orangtua murid teman sekelasnya.

Mirisnya, penganiayaan terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. AZ kini harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setelah mengalami perdarahan di bagian hidung akibat penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua murid teman kelasnya, dikutip Senin (13/11/2023).

BACA JUGA:

Mirisnya lagi penganiayaan yang dilakukan oleh orangtua murid teman kelasnya dilakukan saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Berdasarkan keterangan ibu korban, Ningsih, kejadian tersebut terjadi pada Jumat 3 november pekan lalu saat anaknya sedang bermain dengan temannya di mana AZ mendorong teman kelasnya dan terjatuh. Mengetahui hal tersebut, pelaku atau orangtua murid yaitu AI mendatangi sekolah dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membenturkan kepala korban ke tembok.

BACA JUGA:

Sejak peristiwa tersebut korban sering mengalami pusing hingga mengeluarkan darah dari hidung. Tak terima anaknya dianiaya, orangtua korban kemudian melaporkan kasus penganiayaan tersebut untuk diproses hukum.