Riwayat Pendidikan Ardhito Pramono, Berpisah dengan Jeanneta Sanfadelia

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ardhito Pramono menarik untuk disimak apalagi dia baru saja bercerai dengan istrinya, Jeanneta Sanfadelia. Ardhito selama ini dikenal merupakan seorang musisi yang jazz. Bagaimana kiprah dan latar belakang pendidikannya?

Ardhito Pramono merupakan salah satu artis yang cukup rapat menutup urusan pribadinya di depan publik. Perceraian Ardhito Pramono ini cukup mengejutkan, sama seperti hal kalau dia telah menikah. Ardhito juga menikah diam - diam saat telah memiliki seorang anak.

Dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu, (8/11/2023), Ardhito Pramono sangat menyukai berbagai jenis musik, terutama musik jazz. Darah seni yang telah mengalir di darahnya telah membuat dirinya tidak hanya bernyanyi, ia juga pandai memainkan berbagai alat musik seperti drum, piano, dan gitar.

Riwayat Pendidikan Ardhito Pramono

Ardhito Rifqi Pramono atau yang dikenal sebagai Ardhito Pramono lahir di Jakarta, 22 Mei 1995. Ia berbakat dalam karya seni itu dari neneknya, yakni Sarwi Mumpuni. Nenek Ardhito Pramono merupakan seorang penyanyi jazz.

Ardhito menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 115 Jakarta. Sehingga tidak berhasil diterima di SMA Negeri 8 Jakarta, Ardhito melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 59 Jakarta. Namun, Ardhito menemui ketidakcocokan di sekolah itu, keluar dari sekolah tersebut dan dikirim ke sekolah yang berada di Sydney, Australia untuk belajar Bahasa Inggris selama tiga bulan.

