Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Ardhito Pramono, Berpisah dengan Jeanneta Sanfadelia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:20 WIB
Riwayat Pendidikan Ardhito Pramono, Berpisah dengan Jeanneta Sanfadelia
Riwayat pendidikan Ardhito Pramono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Ardhito Pramono menarik untuk disimak apalagi dia baru saja bercerai dengan istrinya, Jeanneta Sanfadelia. Ardhito selama ini dikenal merupakan seorang musisi yang jazz. Bagaimana kiprah dan latar belakang pendidikannya?

Ardhito Pramono merupakan salah satu artis yang cukup rapat menutup urusan pribadinya di depan publik. Perceraian Ardhito Pramono ini cukup mengejutkan, sama seperti hal kalau dia telah menikah. Ardhito juga menikah diam - diam saat telah memiliki seorang anak.

Dikutip dari berbagai sumber, pada Rabu, (8/11/2023), Ardhito Pramono sangat menyukai berbagai jenis musik, terutama musik jazz. Darah seni yang telah mengalir di darahnya telah membuat dirinya tidak hanya bernyanyi, ia juga pandai memainkan berbagai alat musik seperti drum, piano, dan gitar.

 BACA JUGA:

Riwayat Pendidikan Ardhito Pramono

Ardhito Rifqi Pramono atau yang dikenal sebagai Ardhito Pramono lahir di Jakarta, 22 Mei 1995. Ia berbakat dalam karya seni itu dari neneknya, yakni Sarwi Mumpuni. Nenek Ardhito Pramono merupakan seorang penyanyi jazz.

Ardhito menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 115 Jakarta. Sehingga tidak berhasil diterima di SMA Negeri 8 Jakarta, Ardhito melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 59 Jakarta. Namun, Ardhito menemui ketidakcocokan di sekolah itu, keluar dari sekolah tersebut dan dikirim ke sekolah yang berada di Sydney, Australia untuk belajar Bahasa Inggris selama tiga bulan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement