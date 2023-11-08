Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Isi Surat Wasiat Mahasiswi Kedokteran Unair Sebelum Bunuh Diri dengan Gas Helium

Yoyok Agusta , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |17:28 WIB
Isi Surat Wasiat Mahasiswi Kedokteran Unair Sebelum Bunuh Diri dengan Gas Helium
Mahasiswi kedokteran Unair bunuh diri dan tulis surat wasiat sebelumnya (Foto: Unair)
A
A
A


JAKARTA - Mahasiswi Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sempat menulis surat wasiat sebelum nekat mengakhiri hidupnya. Mahasiswi Bernadette Caroline Angelica (21), mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair), ditemukan tewas di dalam mobil Honda Jazz bernopol AG-1484-BY yang terparkir di halaman apartemen Jalan H Anwar Hamzah, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu 5 November 2023. Ia diduga bunuh diri menggunakan gas helium. Isi surat wasiatnya menyatakan pamit kepada keluarga besarnya, terutama ibunda.

Jenazahnya ditemukan di komplek ruko di daerah desa Tambak Oso, kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, wajah jenazah terbungkus plastik.

 BACA JUGA:

Diduga jenazah meninggal bunuh diri lantaran menghirup gas helium. Dan ditemukan sejumlah surat wasiat bagi teman dan keluarga.

 Surat Wasiat Mahasiswi Unair (Foto: Istimewa)

Begini isi surat wasiatnya, dikutip Rabu (8/11/2023).

 BACA JUGA:

Dear Mom.

Thank you for protecting me all this time, but now your protecting has made me so useless.

I can never make my own decision in my life.

Now this is how I show my independence.

I choose what I choose in my life.

I see no future for me.

I know how much you love me.

This isn't your fault.

I'm not blaming you.

I'm sorry I can't love you back.

I'm sorry I can't protect you," bunyi surat wasiat Caroline

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/65/3176997/doktor-PW5U_large.jpg
Tom Liwafa Raih Gelar Doktor dari Universitas Airlangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097604/ahy-PZor_large.jpg
Raih Penghargaan Lulusan Terbaik di Unair, AHY Lulus Bareng Bendum dan Jubir Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/65/3097600/ahy-jTdQ_large.jpg
Jadi Doktor Lulusan Terbaik Unair, Ini Pesan AHY untuk Teman-temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/65/3057229/artis-hingga-pejabat-dikukuhkan-jadi-maba-pascasarjana-unair-ZAV74uU7UZ.jpg
Artis hingga Pejabat Dikukuhkan Jadi Maba Pascasarjana Unair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/65/3032039/rektor-unair-batalkan-pemberhentian-budi-santoso-sebagai-dekan-fakultas-kedokteran-UOkpXqCOf2.jpg
Rektor Unair Batalkan Pemberhentian Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/65/3031289/polemik-dekan-fk-unair-dipecat-seberapa-mendesak-indonesia-membutuhkan-dokter-asing-lUcKEZAYaK.png
Polemik Dekan FK Unair Dipecat, Seberapa Mendesak Indonesia Membutuhkan Dokter Asing?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement