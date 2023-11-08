Isi Surat Wasiat Mahasiswi Kedokteran Unair Sebelum Bunuh Diri dengan Gas Helium





JAKARTA - Mahasiswi Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya sempat menulis surat wasiat sebelum nekat mengakhiri hidupnya. Mahasiswi Bernadette Caroline Angelica (21), mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Airlangga (Unair), ditemukan tewas di dalam mobil Honda Jazz bernopol AG-1484-BY yang terparkir di halaman apartemen Jalan H Anwar Hamzah, Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu 5 November 2023. Ia diduga bunuh diri menggunakan gas helium. Isi surat wasiatnya menyatakan pamit kepada keluarga besarnya, terutama ibunda.

Jenazahnya ditemukan di komplek ruko di daerah desa Tambak Oso, kecamatan Waru, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, wajah jenazah terbungkus plastik.

Diduga jenazah meninggal bunuh diri lantaran menghirup gas helium. Dan ditemukan sejumlah surat wasiat bagi teman dan keluarga.

Begini isi surat wasiatnya, dikutip Rabu (8/11/2023).

Dear Mom.

Thank you for protecting me all this time, but now your protecting has made me so useless.

I can never make my own decision in my life.

Now this is how I show my independence.

I choose what I choose in my life.

I see no future for me.

I know how much you love me.

This isn't your fault.

I'm not blaming you.

I'm sorry I can't love you back.

I'm sorry I can't protect you," bunyi surat wasiat Caroline