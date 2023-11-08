Buruan Daftar! Ada Beasiswa Gratis Kuliah Singkat di Australia, Ini Syaratnya

JAKARTA - Kamu tertarik kuliah di Australia tapi tidak punya banyak waktu jika harus bertahun-tahun? Jika iya, informasi beasiswa studi singkat di Australia ini cocok untukmu! Gratis!

Negeri Kangguru menawarkan beasiswa yang menggiurkan, yakni kursus pelatihan terkait keterampilan lingkungan di bidang pendidikan hingga kejuruan. Dilansir dari laman Australia Awards, Rabu (8/11/2023), pemerintah Australia lewat Departemen Luar Negeri dan Perdagangan menyediakan studi singkat atau kursus bagi masyarakat Asia Tenggara. Program ini merupakan beasiswa yang dibiayai secara utuh. Semua biaya studi singkat, perjalanan, akomodasi dan uang saku akan disediakan oleh Australia Awards.

Studi singkat ini merupakan program dari Transformasi Digital dan Keterampilan Masa Depan Australia dan Australia Awards. Dengan kuota yang singkat yang hanya menerima 25 peserta, kamu harus mengambil kesempatan emas ini dengan cermat. Nantinya, selama kursus peserta akan mendapat kesempatan mengunjungi pusat-pusat pelatihan Australia, bertemu dengan perwakilan organisasi-organisasi Pemerintah Australia, hingga mendapat tunjangan selama tinggal di sana.

Program ini akan dilaksanakan selama dua minggu secara langsung di Australia pada 29 Januari - 9 Februari 2024. Dan pendaftaran dibuka hingga 19 November 2023. Tertarik untuk mendaftar? Simak persyaratannya berikut!

Persyaratan Peserta Kursus

Warga negara Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, atau Vietnam

Berusia minimal 18 tahun

Tidak berstatus sebagai warga Australia, mengajukan permohonan tinggal permanen atau menikah dengan warga Australia

Bukan personel militer

Memiliki gelar sarjana atau kualifikasi yang lebih tinggi

Berpengalaman bekerja di pemerintah, fasilitas pelatihan TVET, universitas atau asosiasi industri minimal 4 tahun

Bekerja di posisi yang relevan dengan keterampilan ramah lingkungan di TVET atau pengembangan kebijakan keterampilan ramah lingkungan

Dapat bekerja secara profesional dan mahir dalam bahasa Inggris

Memperoleh persetujuan dari atasan di tempat bekerja

Berkomitmen terlibat aktif dan membina jaringan dengan banyak pemangku kepentingan

Berkomitmen untuk berbagi keahlian dengan peserta lain dalam kursus dan menyebarkan pembelajaran dari kursus tersebut kepada kolega dan rekan sejawat

Apakah kamu memenuhi syarat? Jika iya, kamu dapat langsung mendaftar pada tahapan berikut ini!