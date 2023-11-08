Mengenal Doctor of Fine Arts, Gelar Taylor Swift

JAKARTA - Musisi dan penyanyi Taylor Swift memiliki gelar kehormatan Doctor of Fine Arts atau Doktor Seni Rupa dari New York University (NYU). Apa sih gelar Doktor Seni Rupa itu?

Dilansir dari CBS News, Rabu (8/11/2023), Taylor Swift menerima gelar Doctor of Fine Arts (DFA) dari NYU du Yankee Stadium New York pada 18 Mei 2022. Gelar ini diberikan kepada Taylor berkat prestasinya di industri musik.

Jason King, ketua Clive Davis Institute of Recorded Music, bagian dari Tisch School of the Arts NYU mendeskripsikan Taylor Swift sebagai penyanyi, penulis lagu, produser, sutradara, aktris, perintis dan advokat berpengaruh untuk hak-hak artis, serta seorang dermawan. Sebagai pemilik musik terlaris dalam sejarah, Taylor Swift telah melintasi genre, demografi, kelompok umur, dan segala jenis batasan untuk menyentuh kehidupan di seluruh dunia.

"Taylor Swift adalah panutan di seluruh dunia atas bakat dan pencapaian Anda yang belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Jason.

Pihak NYU menyatakan bahwa mereka memberi Swift gelar tersebut karena dia adalah salah satu artis paling produktif dan terkenal di generasinya. Dengan gelarnya ini, NYU berharap Taylor Swift dapat menjadi inspirasi calon lulusan Doktoral Seni Rupa lain yang sedang berjuang dalam masa studinya. Penerima gelar doktor kehormatan dari NYU sebelumnya termasuk Aretha Franklin, mantan presiden Bill Clinton, dan pemimpin hak-hak sipil John Lewis.

Doktoral Seni Rupa sendiri merupakan program pascasarjana yang mendalami tentang sejarah seni. Selain itu juga mempelajari landasan dalam penelitian, keahlian, dan teori sebagai dasar untuk penilaian dan penelitian kritis independen di bidang kesenian. Mahasiswa program PhD di bidang ini memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dari tingkat master.