Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ganjar Pranowo Mendorong Mahasiswa untuk Kreatif Menghadapi Era Industry 4.0

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:37 WIB
Ganjar Pranowo Mendorong Mahasiswa untuk Kreatif Menghadapi Era Industry 4.0
Ganjar Pranowo mendorong mahasiswa untuk kreatif menghadapi era industri 4.0 (foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo menyampaikan pesan penting mengenai tantangan yang dihadapi oleh berbagai kalangan, terutama mahasiswa ilmu hukum, dalam menghadapi revolusi Industry 4.0 yang sedang berlangsung.

Pada acara Kongres Nasional VIII Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) yang diselenggarakan di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang pada Jumat (2/11/2022),

Ganjar Pranowo memahami bahwa revolusi Industry 4.0 membawa tantangan serius kepada semua pihak, termasuk mahasiswa ilmu hukum.

 BACA JUGA:

Tantangan ini membutuhkan kesiapan yang tinggi agar muncul kreativitas dalam mengantisipasinya. Bidang hukum, menurutnya, ditantang untuk merespons perubahan yang terjadi di berbagai sektor akibat revolusi Industry 4.0.

Perubahan drastis dalam dunia kerja menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Hampir semua jenis pekerjaan dapat digantikan oleh teknologi dan robot, termasuk pekerjaan di bidang hukum. Bahkan, ada kemungkinan bahwa pekerjaan notaris atau konsultan hukum tidak akan diperlukan lagi di masa depan.

 BACA JUGA:

Ganjar Pranowo mendorong mahasiswa ilmu hukum untuk menjadi lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi perubahan ini. Ia menyarankan agar mahasiswa "gelisah" untuk berfikir kreatif.

Pertanyaan mendasar muncul, apakah kontrak-kontrak pekerjaan di masa depan masih memerlukan kehadiran seorang pengacara atau notaris? Dalam pandangan Ganjar, aplikasi teknologi bisa saja menggantikan peran tersebut, dengan kemampuan untuk memproses informasi secara cepat dan akurat.

Untuk itu, mahasiswa ilmu hukum ditantang untuk terus berpikir keras tentang bagaimana mereka dapat eksis dan relevan di era digital ini. Responsif terhadap perkembangan teknologi dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk bertahan dan berkembang dalam revolusi Industry 4.0.

2 Program Ganjar Pranowo untuk Pemuda Menghadapi Industry 4.0

Dalam menghadapi revolusi Industry 4.0 dan bonus demografi, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memiliki dua program andalan yang dianggap sebagai solusi yang tepat.

Gagasan ini disampaikan pada Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lemhanas, Jakarta, Jumat (20/9/2019)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184681/riwayat_pendidikan-qsoN_large.jpg
Perbandingan Pendidikan Gusti Purbaya vs KGPH Mangkubumi yang Berebut Takhta Raja Keraton Surakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184357/hakim-Euo9_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arsul Sani, Hakim MK yang Bantah Tuduhan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/65/3183281/bravy-sZSo_large.jpg
Riwayat Pendidikan DJ Bravy, Lulusan Desain Komunikasi Visual yang Selingkuh Jelang Erika Carlina Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182987/soeharto-7ePb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Jenderal Besar TNI Soeharto yang Kini Resmi Jadi Pahlawan Nasional 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182976/arif-ubk6_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Arif Satria, Rektor IPB yang Dilantik sebagai Kepala BRIN
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement