HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Jenderal TNI Agus Subiyanto, Calon Tunggal Panglima TNI Pilihan Jokowi

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:50 WIB
Riwayat pendidikan Jenderal TNI Agus Subiyanto (Foto: MPI)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Jenderal TNI Agus Subiyanto, calon tunggal Panglima TNI pilihan Jokowi ini menarik untuk diketahui. Agus Subiyanto merupakan anggota TNI yang baru saja dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman pada Rabu (25/10/2023) lalu.

Agus Subiyanto kini jadi kandidat terkuat bakal calon Panglima TNI, mengingat sebentar lagi Panglima TNI saat ini yakni Laksamana Yudho Margono akan memasuki masa pensiun usia 58 tahun pada 26 November 2023.

Dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (4/11/2022), Agus Subiyanto memiliki perjalanan pendidikan yang panjang hingga bisa menjadi bakal calon tunggal Panglima TNI berikutnya. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan Agus Subiyanto.

Agus Subiyanto kecil menuntut ilmu di SD Negeri Baros Mandiri 4 Cimahi, Jawa Barat dari 1974 hingga 1980. Pria kelahiran 5 Agustus 1967 ini lahir dari keluarga militer.

Masih di Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus sekolah dasar Agus melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di SMP Negeri 2 Cimahi pada tahun 1980-1983.

Bergeser ke kota Bandung, Agus kemudian melanjutkan SMA nya di SMA Negeri 13 Bandung. Selama bersekolah, Agus sudah memiliki cita-cita menjadi TNI, melanjutkan karier ayahnya, Serka (Purn) Deddy Unadi di militer.

Setelah lulus SMA, Agus masuk ke Akademi Militer dan lulus pada tahun 1991. Setelah lulus dari Akmil, ia kemudian mengikuti Kursus Dasar Kecabangan (Sussarcab) Infanteri dan tak lama menjadi bagian anggota Kopassus.

Awal karier militernya, Agus menjabat sebagai Kasiops Sektor A di wilayah Timor Timur. Setelah itu, ia masuk ke Danyon 22 Grup 2 Kopassus dan menjadi Kepala Penerangan Kopassus. Tak lama setelahnya, ia mendapat promosi menjadi Dandim 0735/Surakarta, Waasops Divif 1 Kostrad, Asops Divif 1 Kostrad, Asops Kasdam 1/BB, dan Danrimdam 2 Kodam 2 Sriwijaya.

